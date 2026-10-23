У Полтаві 27 жовтня відбудуться прийом та видача допомоги переселенцям із Великоновосілківської громади

Начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

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Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко 27 жовтня з 12:00 до 14:00 прийматиме мешканців громади в Полтаві за адресою вул. Грушевського, 10. Також у цей час за цією адресою переселенці зможуть отримати продуктові набори.

Про видачу допомоги та прийом повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Під час особистого прийому громадяни зможуть поставити начальнику адміністрації запитання й отримати консультації від низки профільних фахівців. Зустріч пройде виключно за попереднім записом. Зареєструватися можна за номером: +38 095 892 18 37 (з 8:00 до 17:00).

До консультацій залучать фахівців чотирьох підрозділів:

комісії з обстеження об’єктів, які постраждали або зруйновані внаслідок збройної агресії Росії;

відділу соціального забезпечення населення та охорони здоров’я;

відділу містобудування, архітектури та ЖКГ;

відділу реєстраційних повноважень та ведення реєстру Великоновосілківської селищної ради.

Продуктові набори можна буде отримати о 12:00, з собою треба взяти оригінали документів усіх членів родини:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

документ із реєстрацією на території Великоновосілківської громади.

Нагадаємо, напередодні, 22 жовтня, обласна влада повідомила про розширення зони примусової евакуації дітей на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, звідки вивозитимуть сім’ї з дітьми.