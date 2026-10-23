У Полтаві 27 жовтня відбудуться прийом та видача допомоги переселенцям із Великоновосілківської громади

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Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко 27 жовтня з 12:00 до 14:00 прийматиме мешканців громади в Полтаві за адресою вул. Грушевського, 10. Також у цей час за цією адресою переселенці зможуть отримати продуктові набори.
Про видачу допомоги та прийом повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Під час особистого прийому громадяни зможуть поставити начальнику адміністрації запитання й отримати консультації від низки профільних фахівців. Зустріч пройде виключно за попереднім записом. Зареєструватися можна за номером: +38 095 892 18 37 (з 8:00 до 17:00).
До консультацій залучать фахівців чотирьох підрозділів:
Продуктові набори можна буде отримати о 12:00, з собою треба взяти оригінали документів усіх членів родини:
Нагадаємо, напередодні, 22 жовтня, обласна влада повідомила про розширення зони примусової евакуації дітей на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, звідки вивозитимуть сім’ї з дітьми.