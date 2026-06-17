Виставка "Рівні причетності" у Полтаві. Фото: платформа "Ізоляцію"

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19 червня у Полтаві запрацює виставка про Донеччину — її створили на основі інтервʼю з переселенцями Краматорського району. Мисткиня Богдана Корогод зібрала свідчення та спогади, а після перетворила їх на інсталяцію з калькового паперу та артбук. Розповідаємо, де та коли можна побачити їх можна побачити.

Про це повідомили на платформі культурних ініціатив “Ізоляція”.

Там розповіли, що проєкт “Рівні причетності” — це дослідження багатошаровості історії та культури Донеччини, а також розірваності уявлень про неї. Його авторка — мисткиня Богдана Корогод — з січня по травень 2026-го проводила зустрічі з переміщеною громадою Краматорського району в Полтаві: спільні читання, вправи з письма, розмови з працівницями Центру підтримки ВПО “МиРазом”. Також записувала індивідуальні інтервʼю з вихідцями регіону в Києві.

Важливою частиною дослідження, за словами організаторів, стали експедиції до Слов’янська разом із краєзнавицею Євгенією Калугіною та до Краматорська, де Богдана ознайомилася з краєзнавчим фондом Центральної публічної бібліотеки міста.

“Під час цих зустрічей, розмов і прогулянок — реальних та уявних — мисткиня помічала, як оповідь про місце починається з описів ландшафтів і природних особливостей, переходить до фактів про місто чи регіон і зрештою повертається до особистих спогадів та досвідів. Саме ця логіка стала основою роботи, яка теж є своєрідною розмовою.

Композиція цієї розмови відображає шари землі та уявлення про неї, як геологічну структуру, екосистему, ресурс, дім, поле бою, культуру. Кожне з цих уявлень утворює свою форму причетності до цієї землі”, — йдеться у повідомленні.

Результатом такої праці стали інсталяція, що складається з великоформатних аркушів калькового паперу. За допомогою графіту і вугілля на них нанесли уривки текстів, повністю представлених в окремому артбуці. Паперові полотна заповнюють простір і супроводжують читачів до центрального елементу експозиції — письмового столу. Там їх запрошують долучитися до розмови, стати співавторами історії та зафіксувати власні спогади про Донеччину.

Відвідати “Рівні причетності” можна буде з 19 червня по 5 липня у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка за адресою: вул. Європейська, 5. Відкриття виставки запланували на 16:00.

Нагадаємо, 15 червня у швейцарському Базелі показували перфоманс Pulse Agglomerate — біометричний меморіал із серцебиттям мешканців Донецька. Його записали 13 років в культурному центрі “Ізоляція”, а у 2014-му евакуювали незадовго до окупації. Інсталяція буде інтерактивною.