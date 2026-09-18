Які збитки Донецької області за час повномасштабного вторгнення на 2026 рік

Зруйнований металургійний комбінат “Азовсталь” під час боїв на Маріуполь. Фото: X/kztsky

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Попередня сума матеріальних збитків, завданих підприємствам реального сектору економіки та соціальної сфери Донеччини за час вторгнення, вже перевищила один трильйон гривень. Це дані від обласного департаменту економіки станом на 1 серпня.

Про це повідомляє проєкт “Донбас. Реалії” Радіо Свобода із посиланням на відповідь Донецької обласної військової адміністрації на інформаційний запит.

“Збитки, отримані підприємствами реального сектору економіки Донецької області внаслідок збройної агресії Російської Федерації (з урахуванням упущеної вигоди), на 1 серпня 2026 року перевищують 1 080,2 млрд грн, у тому числі: в промисловості – 909,4 млрд грн; електроенергетичній та газовій галузях – 156,5 млрд грн; сільському господарстві – 11,8 млрд грн; транспорті – 1,5 млрд грн; в інших галузях – 1,0 млрд грн”, — повідомили в ОВА.

Там додатково оцінили збитки підприємств соціальної сфери регіону — 100 мільйонів гривень.

Це попередні дані, які не відображають повного масштабу завданої регіону шкоди, попередили в адміністрації. Там зазначили, що остаточний обсяг збитків можна буде підрахувати лише у випадку стабілізації безпекової ситуації та деокупації територій.

“Слід зауважити, що зазначені суми є попередніми, оціночними й не відображають повного обсягу матеріальних збитків, завданих економіці Донецької області. Остаточний обсяг збитків може бути визначений після стабілізації безпекової ситуації та деокупації тимчасово окупованих територій, що дасть можливість здійснити їх належну фіксацію та оцінку в установленому законодавством порядку”, — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.