Наслідки обстрілів у Донецькій області за 12 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Поліція протягом доби зафіксувала ще 1 259 атак з боку Росії по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині Донецької області. Попередньо, 12 липня обійшлося без загибелі цивільних мешканців, проте були поранені. Всі ці випадки фіксують у Краматорську, який пережив серію ударів авіабомбами. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в регіоні за добу.

Щонайменше сім населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Комишуваха, Красноторка, Райгородок і Ясногірка, — у цих населених пунктах за добу поліція фіксувала російські влучання.

На Краматорськ за добу скинули дев’ять 250-кілограмових авіабомб — там поранені троє цивільних мешканців, пошкоджені шість багатоквартирних і 35 приватних будинків, торгівельний центр, два гаражі та інфраструктура.

По Слов’янську також били 250-кілограмовою авіабомбою, а також запустили туди два дрони. Руйнувань зазнали 15 осель, магазин, АЗС та три одиниці цивільного транспорту.

Після влучань по Комишувасі, Райгородку та Ясногірці постраждали по одному приватному будинку.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, руйнувань на Донеччині зазнав 71 цивільний об’єкт. Переважна більшість із них, загалом 59, — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни били по регіону 17 разів, з лінії фронту вдалося евакуювати 365 людей, зокрема 33 дитини.

Покровський та Слов’янський напрямки за добу були найактивнішими на фронті

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові 18 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Вони атакували у бік Нового Миру, Степового, Дробишевого, Озерного, Лиману, Діброви, Ставків, Новоселівки та Новомихайлівки;

на Слов’янському напрямку окупанти 25 разів штурмували у бік Рай-Олександрівки та Пискунівки, а також вели бої в районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки;

поблизу Никифорівки та у бік Малинівки на Краматорському напрямку загарбники атакували тричі;

армійці країни-агресорки на Костянтинівському напрямку атакували 24 рази в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Русиного Яру, а також у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерового Яру;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії, а також у бік Дорожнього, Сергіївки, Нового Шахового, Мирного та Новопавлівки.

Нагадаємо, бійці 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” оприлюднили подробиці операції “Пекло”, під час якої завдали удару по великій паливній базі російських військ у тимчасово окупованій Новоамвросіївці. За словами військових, після атаки окупанти згорнули роботу логістичного вузла та перенесли частину маршрутів до Росії.