Правоохоронці ведуть затриманого. Фото: Нацполіція

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У селі Судобичі на Рівненщині внаслідок нападу у ніч на 10 лютого загинули п’ятеро людей, поліція затримала 72-річного чоловіка. Трагедія сталася у приміщенні недіючої школи, де проживали ВПО. Частина загиблих та ймовірний вбивця — з Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент близько 04:15 10 лютого, їм подзвонила соціальна працівниця, підопічні якої чули крики у коридорі будівлі. Поліція встановила, що приблизно о 04:10 між мешканцями прихистку виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку.

За версією слідства, під час сутички 72-річний уродженець Донецької області завдав ударів молотком та сокирою п’ятьом людям. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян: чоловіки 60 та 68 років, жінки 81 та 78 років (обидві — уродженки Донеччини), а також 56-річна жінка з Кіровоградської області.

Фігуранта справи вже затримали. Правоохоронці готують повідомлення затриманому про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

“На місці події працюють слідчо-оперативні групи Дубенського РВП та Головного управління, криміналістична лабораторія області, керівництво ГУНП, Дубенського РВП. Процесуальне керівництво здійснює Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури. За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, Верховний Суд України виніс остаточне рішення у справі Дениса “Палича” Куликовського, який був комендантом незаконної “в’язниці” “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його адвокат намагався домогтися перегляду рішення у Верховному Суді за допомогою касаційної скарги, однак останній залишив у силі вирок першої інстанції.