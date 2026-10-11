Прийоми переселенців зі Словʼянської громади 12–16 жовтня 2026 року: адреси та графік

Начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях. Фото: Словʼянська МВА

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З 12 по 16 жовтня 2026 року жителі Словʼянської громади, які виїхали до безпечніших регіонів, зможуть особисто звернутися до керівництва міської військової адміністрації. Прийоми відбудуться у Харкові, Полтаві, Івано-Франківську та Дніпрі. У двох містах із переселенцями зустрінеться безпосередньо начальник Словʼянської МВА Вадим Лях. Для участі необхідно попередньо записатися.

Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.

Протягом тижня керівництво громади проводитиме виїзні прийоми для жителів, які через війну перемістилися до інших регіонів України. У Полтаві прийоми відбудуться двічі — 13 та 16 жовтня. В інші міста представники адміністрації приїдуть по одному разу.

Графік зустрічей на 12–16 жовтня:

12 жовтня, понеділок, Харків. З 10:00 до 12:00 прийом проводитиме заступник начальника Словʼянської МВА Андрій Секлєцов. Адреса: проспект Науки, 22.

13 жовтня, вівторок, Полтава. З 09:00 до 11:00 жителів прийматиме заступник начальника МВА Іоанн Ростов. Адреса: вул. Панянки, 71.

14 жовтня, середа, Івано-Франківськ. З 08:00 до 10:00 прийом проводитиме радниця начальника МВА Світлана Вʼюнниченко. Адреса: вул. Галицька, 64, кабінет “Окуліст”.

15 жовтня, четвер, Дніпро. З 12:00 до 14:00 із жителями громади зустрінеться начальник Словʼянської МВА Вадим Лях. Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 42 (вхід через арку).

16 жовтня, пʼятниця, Полтава. З 09:00 до 11:00 прийом також проводитиме Вадим Лях. Адреса: вул. Панянки, 71.

Щоб потрапити на прийом, необхідно попередньо записатися за телефоном 095-841-80-82. Запис проводять із 08:00 до 15:00.

Нагадаємо, упродовж 13-14 жовтня очільник Селидівської військової адміністрації влаштує особистий прийом для переселенців громади. Посадовець відповідатиме на питання охочих у трьох населених пунктах.