Прийоми переселенців зі Словʼянської громади 12–16 жовтня 2026 року: адреси та графік

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З 12 по 16 жовтня 2026 року жителі Словʼянської громади, які виїхали до безпечніших регіонів, зможуть особисто звернутися до керівництва міської військової адміністрації. Прийоми відбудуться у Харкові, Полтаві, Івано-Франківську та Дніпрі. У двох містах із переселенцями зустрінеться безпосередньо начальник Словʼянської МВА Вадим Лях. Для участі необхідно попередньо записатися.
Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.
Протягом тижня керівництво громади проводитиме виїзні прийоми для жителів, які через війну перемістилися до інших регіонів України. У Полтаві прийоми відбудуться двічі — 13 та 16 жовтня. В інші міста представники адміністрації приїдуть по одному разу.
Графік зустрічей на 12–16 жовтня:
Щоб потрапити на прийом, необхідно попередньо записатися за телефоном 095-841-80-82. Запис проводять із 08:00 до 15:00.
Нагадаємо, упродовж 13-14 жовтня очільник Селидівської військової адміністрації влаштує особистий прийом для переселенців громади. Посадовець відповідатиме на питання охочих у трьох населених пунктах.