18 лютого поліція Донеччини зафіксувала 1 127 влучань з боку армії країни-агресори по підконтрольній частині регіону. Обстріли були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали області, серед цивільних мешканців є двоє поранених. Окрім цього, атаки спричинили руйнування.

У Рай-Олександрівці — двоє поранених

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були міста Костянтинівка та Краматорськ, а також село Рай-Олександрівка. По цих населених пунктах били дронами й авіабомбами.

Внаслідок влучання дроном у Рай-Олександрівці Миколаївської громади поранені двоє людей.

На Костянтинівку російські військові скинули три 250-кілограмові авіабомби — зруйновані три багатоквартирні будинки.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали п’ять цивільних об’єктів, з яких три — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували у прифронтових Золотому Колодязі, Торецькому, Миколаївці та Свято-Покровському.

Штурми тривали на всіх напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували вісім разів. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Дробишеве, Ставки та Зарічне;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне, Різниківка, Платонівка та Пазено;

на Краматорському напрямку російські військові сім разів атакували у районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 22 атаки поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки, Новопавлівки та Іллінівки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 42 штурмові дії росіян поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне;

на Олександрівському напрямку російські сили атакували десять разів. Вони намагалися просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” вивіз родину з 14-річною дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки. Поліціянти також евакуювали людей з Дружківки та цивільних, які пішки вийшли з Костянтинівки. Рейси проходили під вибухами та атаками російських дронів.