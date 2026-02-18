З Дружківської громади та околиць Костянтинівки евакуювали людей, зокрема 14-річну дитину: деталі

Евакуація з Дружківської громади, лютий 2026 року. Фото: з відео поліції Донеччини

Екіпаж “Білого Янгола” вивіз родин з 14-річною дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки. Поліціянти також евакуювали людей з Дружківки та цивільних, які пішки вийшли з Костянтинівки. Рейси проходили під вибухами та атаками російських дронів.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми словами, ситуація у Дружківській громаді залишається вкрай напруженою. Російські війська безперервно атакують житлові квартали, а всі підʼїздні шляхи до населених пунктів — під прицільним вогнем. Евакуацію також ускладнюють погодні умови та дрони, які постійно чатують на правоохоронців.

“Родина з Олексієво-Дружківки дивом вижила після російського удару та звернулась до поліції, бо вибратись з селища самотужки неможливо і вкрай небезпечно. Просто поруч із будинком сім’ї «білі янголи» виявили боєприпас від дрона”, — розповіли поліціянти.

Також у Дружківці екіпаж забрав літню жінку та її доньку. Ті розповіли, що вирішили виїхати через постійні обстріли та відсутність комунікацій у місті.

“Ситуація в місті погана. Літає все і прилітає скрізь. Просто неможливо жити, світла понад місяць немає, води немає, газу немає. Забираємо з собою кішку Василісу. Собак, на жаль, залишаємо, за ними доглянуть родичі”, — каже одна з евакуйованих містянок.

“Білі янголи” також взяли участь в операції з порятунку жителів Костянтинівки, яких вивели з міста волонтери разом з військовими. Посередині шляху їх зустріли правоохоронці. Вони допомогли чотирьом жінкам і чоловіку разом з двома собаками та стількома ж кішками дістатися більш безпечного місця.

Нагадаємо, за минулі вихідні евакуаційна група “Фенікс” вивезла з прифронтової Дружківки ще 16 містян. Серед врятованих, зокрема діти та маломобільні люди. Нині вони у безпеці.