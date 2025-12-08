Підтримати
RU
Підтримати

У регіоні через обстріли загинули четверо цивільних, ще троє — поранені: як минуло 7 грудня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У неділю, 7 грудня, російська армія продовжувала завдавати ударів по підконтрольній Україні частині Донецької області: загалом правоохоронці нарахували 1904 влучання по лінії фронту й приватному сектору. Вкотре не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців. Найбільше таких за добу було в Дружківці.

Жертви серед цивільних є в Дружківці, Костянтинівці та Лимані

Під вогнем за 7 грудня, пише поліція у своєму зведенні, перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Лиман, селища Олексієво-Дружківка та Райгородок, села Гришине, Золотий Колодязь, Золоті Пруди та Рай-Олександрівка.

По Дружківці завдали семи ударів, переважно застосовуючи FPV-дрони — загинули двоє цивільних, ще двоє — зазнали поранені. Пошкоджені чотири приватні оселі та дві автівки.

У Костянтинівці через дронові атаки загинула одна людина, ще одна — поранена.

Через російські обстріли обірвалося життя цивільної людини у Лимані. Також у місті пошкоджений приватний будинок.

В інших атакованих російськими військовими населених пунктах, цього разу їх було п’ять, є руйнування у цивільній інфраструктурі, проте обійшлося без жертв серед цивільних:

  • по Краматорську росіяни били 11 разів, зокрема за допомогою різних безпілотників. Постраждали два багатоквартирні та шість приватних будинків, магазин, адмінбудівля, АЗС, торговий центр та шість транспортних засобів;
  • в Олексієво-Дружківці FPV-дрон пошкодив приватну оселю.
  • на Рай-Олександрівку росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — зруйнований заклад освіти;
  • у Райгородку постраждала критична інфраструктура; 
  • через влучання “Ланцета” у Білозерському постраждали три авто одного з комунальних підприємств.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 29 цивільних об’єктів, з яких 13 — це житлові будинки.

У Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що під вогнем також були Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Миколаївка, Слов’янськ та Сіверськ.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 7 грудня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Обстріли Костянтинівки 7 грудня
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 7 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області
Обстріли Слов'янська 7 грудня
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 7 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Росіяни штурмували всі напрямки фронту на Донеччині

  • на Лиманському напрямку згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські сили проводили 16 атак, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Греківки, Середнього, Дерилового, Зарічного, Мирного, а також у напрямках Олександрівки, Ставків й Торського;
  • на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість атак армійців країни-агресорки поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки;
  • на Краматорському напрямку бій тривав у районі Часового Яру;
  • на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки й Софіївки;
  • на Покровському напрямку українські військові зупинили 53 штурмові дії окупантів у напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та у районах Шахового, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного й Філії;
  • на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Вороного, Злагоди, Красногірського, Привільного, Солодкого та в бік Вишневого.

Нагадаємо, у Центрі сімейної медицини та діагностики (амбулаторія №10) розпочали надавати хірургічну допомогу дорослим пацієнтам. Відтепер переселенці з Торецької громади можуть отримати необхідні послуги в медзакладі у Софіївській Борщагівці на Київщині.

Завантажити ще...