Наслідки обстрілів у Донецькій області за 7 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У неділю, 7 грудня, російська армія продовжувала завдавати ударів по підконтрольній Україні частині Донецької області: загалом правоохоронці нарахували 1904 влучання по лінії фронту й приватному сектору. Вкотре не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців. Найбільше таких за добу було в Дружківці.

Жертви серед цивільних є в Дружківці, Костянтинівці та Лимані

Під вогнем за 7 грудня, пише поліція у своєму зведенні, перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Лиман, селища Олексієво-Дружківка та Райгородок, села Гришине, Золотий Колодязь, Золоті Пруди та Рай-Олександрівка.

По Дружківці завдали семи ударів, переважно застосовуючи FPV-дрони — загинули двоє цивільних, ще двоє — зазнали поранені. Пошкоджені чотири приватні оселі та дві автівки.

У Костянтинівці через дронові атаки загинула одна людина, ще одна — поранена.

Через російські обстріли обірвалося життя цивільної людини у Лимані. Також у місті пошкоджений приватний будинок.

В інших атакованих російськими військовими населених пунктах, цього разу їх було п’ять, є руйнування у цивільній інфраструктурі, проте обійшлося без жертв серед цивільних:

по Краматорську росіяни били 11 разів, зокрема за допомогою різних безпілотників. Постраждали два багатоквартирні та шість приватних будинків, магазин, адмінбудівля, АЗС, торговий центр та шість транспортних засобів;

в Олексієво-Дружківці FPV-дрон пошкодив приватну оселю.

на Рай-Олександрівку росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — зруйнований заклад освіти;

у Райгородку постраждала критична інфраструктура;

через влучання “Ланцета” у Білозерському постраждали три авто одного з комунальних підприємств.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 29 цивільних об’єктів, з яких 13 — це житлові будинки.

У Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що під вогнем також були Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Миколаївка, Слов’янськ та Сіверськ.

Росіяни штурмували всі напрямки фронту на Донеччині

на Лиманському напрямку згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські сили проводили 16 атак, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Греківки, Середнього, Дерилового, Зарічного, Мирного, а також у напрямках Олександрівки, Ставків й Торського;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість атак армійців країни-агресорки поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки;

на Краматорському напрямку бій тривав у районі Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 53 штурмові дії окупантів у напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та у районах Шахового, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного й Філії;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Вороного, Злагоди, Красногірського, Привільного, Солодкого та в бік Вишневого.

