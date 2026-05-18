Харчування в дошкільному закладі. Ілюстративне фото: Знаїмо

Відділ освіти Покровської міськради шукає підрядника, який до початку наступного навчального року годуватиме вихованців дошкільного блоку навчально-виховного комплексу №1 з Покровська. Нині заклад освіти працює у Дніпрі.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документами, для дошкільнят планують замовити 1122 послуги із триразового харчування й 462 послуги із дворазового — воно включатиме лише сніданок та обід. Меню має бути складене із сезонних продуктів у розрахунку на чотири тижні й враховувати фізіологічні потреби дітей.

Готувати страви підрядник повинен виключно на базі закладу освіти. Для цього він має обладнати харчоблок необхідним устаткуванням і завезти туди посуд. Для приготування їжі виконавець зобовʼязаний використовувати лише бутильовану питну воду й щодня проводити перевірку якості готових страв разом із медичним працівником закладу або іншим уповноваженим.

Передбачили у вимогах і питання безпеки. У разі повітряної тривоги на вимогу відповідальних працівників НВК №1 підрядник має організувати харчування в укритті. Для цього страви мусять запакувати в одноразові ланчбокси й за потреби додатково використати інший одноразовий посуд.

Оплатити організацію гарячого харчування для дошкільнят мають коштом бюджету Покровської громади. Для цього з нього можуть виділити близько 449,5 тисячі гривень. Утім, у процесі торгів вартість може знизитися.

Подавати свої тендерні пропозиції учасники можуть до 23 травня.

Нагадаємо, у 2025-2026 навчальному році лише сім закладів освіти Донеччини працюють офлайн. Серед них і НВК №1 Покровської міської ради, який відчинив двері для учнів і вихованців у Дніпрі із 1 вересня.