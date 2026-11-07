У “Резерв+” 7 листопада ввечері проводитимуть технічні роботи: користувачам радять завантажити документи

Ілюстративне фото: Центр надання адміністративних послуг

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У суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 у застосунку “Резерв+” можуть виникати затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа. Користувачам радять заздалегідь завантажити його PDF-версію на телефон.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що через планові технічні роботи можуть тимчасово працювати з перебоями не лише електронні військово-облікові документи, а й інші послуги застосунку.

Щоб мати документ під рукою, його можна завантажити заздалегідь. Для цього на головному екрані “Резерв+” потрібно натиснути “+” і вибрати пункт “Завантажити PDF”.

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, повторно входити в обліковий запис не потрібно. Спробуйте зробити це пізніше.

Після завершення робіт усі сервіси застосунку мають запрацювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у застосунку “Резерв+” поступово з’являється новий спосіб авторизації — через “Дію”. Тепер користувачі зможуть входити в застосунок за допомогою “Дія.Підпису” або BankID.