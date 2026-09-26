У “Резерв+” з’явилась авторизація через “Дію”: як увійти в застосунок

Ілюстративне фото: онлайн-портал “Дія”

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У застосунку “Резерв+” поступово з’являється новий спосіб авторизації — через “Дію”. Тепер користувачі зможуть входити в застосунок за допомогою “Дія.Підпису” або BankID.

Про це повідомили на сайті “Дії”.

Як увійти через “Дію”

Щоб увійти через “Дію”, на екрані входу в “Резерв+” потрібно обрати “Увійти через Дію”, підтвердити авторизацію за допомогою “Дія.Підпису”, а потім повернутися до “Резерв+”.

Для цього необхідно мати “Дія.Підпис”. Якщо його немає, створити його можна в застосунку “Дія”. Для цього потрібна ID-картка або біометричний закордонний паспорт.

Як створити “Дія.Підпис”?

Відкрийте “Дію” та зайдіть у “Меню” — “Дія.Підпис” — “Активувати Дія.Підпис”. Відскануйте ID-картку , закордонний паспорт або біометричну посвідку. Прикладіть документ до телефону, щоб зчитати дані. Пройдіть перевірку особи за фото. Створіть шестизначний код. Після цього “Дія.Підпис” буде готовий до використання.

Новий спосіб входу додають поступово. Тому, якщо після оновлення “Резерв+” кнопка “Увійти через Дію” ще не з’явилася, користувачі можуть і далі авторизуватися за допомогою BankID.

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