У “Резерв+” з’явилась авторизація через “Дію”: як увійти в застосунок

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У застосунку “Резерв+” поступово з’являється новий спосіб авторизації — через “Дію”. Тепер користувачі зможуть входити в застосунок за допомогою “Дія.Підпису” або BankID.
Про це повідомили на сайті “Дії”.
Щоб увійти через “Дію”, на екрані входу в “Резерв+” потрібно обрати “Увійти через Дію”, підтвердити авторизацію за допомогою “Дія.Підпису”, а потім повернутися до “Резерв+”.
Для цього необхідно мати “Дія.Підпис”. Якщо його немає, створити його можна в застосунку “Дія”. Для цього потрібна ID-картка або біометричний закордонний паспорт.
Новий спосіб входу додають поступово. Тому, якщо після оновлення “Резерв+” кнопка “Увійти через Дію” ще не з’явилася, користувачі можуть і далі авторизуватися за допомогою BankID.
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