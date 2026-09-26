Як замінити паспорт-книжечку на ID-картку: інструкція для ВПО

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Паспорт-книжечка зразка 1994 року не має терміну дії, але чи варто міняти його на ID-картку вже зараз? Пояснюємо, як пройти процедуру, що станеться із записом про реєстрацію та як підтвердити адресу проживання переселенцям, які втратили дані через війну та окупацію.

Чи потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку

Паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року не має встановленого строку дії. Тому лише через те, що документ старий, обовʼязково міняти його не потрібно.

Обміняти книжечку на ID-картку можна за власним бажанням. Водночас новий паспорт оформлюють у формі ID-картки, якщо документ був втрачений, викрадений чи пошкоджений, змінилися персональні дані власника або він не вклеїв фотографію протягом місяця після досягнення 25 або 45 років.

Що буде з реєстрацією після заміни паспорта

З 1 грудня 2021 року відомості про місце проживання не вносять до паспортних документів. Тому в новій ID-картці адреса не зазначається.

Підтвердженням зареєстрованого місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади. Водночас для старих реєстрацій підтвердженням можуть бути, зокрема, відомості у паспорті-книжечці або дані цього реєстру.

Про те, як ВПО підтвердити фактичне місце проживання без договору оренди, ми розповідали в окремому матеріалі.

Тобто обмін паспорта-книжечки на ID-картку сам по собі не скасовує стару реєстрацію.

Як обміняти паспорт-книжечку на ID-картку

Якщо ви хочете добровільно замінити паспорт-книжечку на ID-картку, спочатку потрібно звернутися до підрозділу ДМС, ЦНАПу або центру “Паспортний сервіс” ДП “Документ”, де оформлюють біометричні документи. Зробити це можна за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Для обміну потрібно мати:

паспорт-книжечку, яку обмінюєте;

документ про сплату адміністративного збору;

за потреби — документи, які підтверджують зміни даних або іншу інформацію, яку потрібно внести до нового паспорта.

Заяву-анкету на оформлення ID-картки заповнює працівник ДМС або адміністратор ЦНАП. Після цього у вас візьмуть необхідні біометричні дані та оформлять новий документ.

Станом на 2026 рік стандартне оформлення ID-картки займає до 20 робочих днів і коштує 618 гривень. За термінове оформлення впродовж 7 робочих днів потрібно сплатити 988 гривень.

Якщо паспорт-книжечка втрачений, порядок інший: потрібно подати заяву про його втрату та документи, які допоможуть встановити особу. Якщо паспорт був викрадений, додатково потрібен витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що робити, якщо старої книжечки немає

Якщо паспорт-книжечку загубили, її викрали або вона пошкоджена, відновлювати саме паспорт у формі книжечки не потрібно. У такому випадку оформлюють новий паспорт — ID-картку.

Для цього, як і у випадку добровільної заміни паспорта, можна звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, ЦНАПу або “Паспортного сервісу” за місцем перебування.

Під час оформлення працівники проводять ідентифікацію людини та перевіряють інформацію про неї в державних реєстрах, базах даних та інших інформаційних системах. Тому варто взяти всі документи, які можуть допомогти встановити особу:

копію або фотографію старого паспорта;

закордонний паспорт;

РНОКПП;

свідоцтво про народження;

документи про шлюб або зміну прізвища;

інші документи з персональними даними.

Важливо: ДМС не встановлює вичерпного переліку таких документів. Їх наявність не гарантує автоматичного підтвердження особи, але може допомогти під час ідентифікації.

Якщо людина зареєстрована на окупованій території

Окремі труднощі можуть виникнути, якщо людина була зареєстрована на території, окупованій Росією, а інформації про цю адресу немає в сучасному реєстрі територіальної громади. Так може бути, зокрема, зі старими реєстраціями в Донецьку, Луганську або Криму.

Втім, відсутність такого запису в реєстрі не означає автоматично, що людина не зможе отримати ID-картку.

У такій ситуації потрібно розділяти два питання: ідентифікацію особи та підтвердження зареєстрованого місця проживання.

Якщо старий паспорт зберігся, його варто взяти під час оформлення ID-картки. Якщо документ втрачений, покажіть працівнику ДМС копію або фотографію паспорта, якщо вони залишилися, та повідомте про попередню реєстрацію.

Якщо інформації про адресу немає і в паспорті, і в реєстрі територіальної громади, варто окремо зʼясувати в ДМС, якими даними можна підтвердити реєстрацію.

Що змінить новий закон про ВПО

1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон №4924-IX “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Він набуде чинності 22 жовтня 2026 року.

Закон передбачає нові правила для підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання переселенців на тимчасово окупованій території або територіях, де ведуться чи велися бойові дії.

Під час оформлення або обміну документів, що посвідчують особу та громадянство України, такі відомості можна буде вносити до Єдиного державного демографічного реєстру не лише на підставі документів.

Також зможуть використовувати інформацію з:

Державного реєстру виборців;

відомчої інформаційної системи ДМС;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Це стосується, зокрема, ситуацій, коли старого паспорта вже немає або людина не може надати його як підтвердження адреси.

Нова норма почне діяти з 22 жовтня 2026 року. До цієї дати діють нинішні правила.

Раніше ми розповідали про те, що таке заповіт та як його скласти.