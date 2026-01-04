У “Резерв+” тестують постановку на військовий облік онлайн: як долучитися

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Міноборони розпочали тестування постановки на військовий облік через застосунок “Резерв+”. Обіцяють, що частина українців невдовзі зможе стати на облік онлайн — без візитів до ТЦК або ж інших паперових процедур. Як долучитися до тестування — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Міністерстві оборони України.

Взяти участь у тестуванні можуть чоловіки, які поки не встали на військовий облік. Серед них є ті, кому у 2026-му виповнюється 17 років або ж на момент подання заяви від 25 до 59 років.

Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням, а далі у Міноборони просять дотримуватися наступного алгоритму:

Очікувати електронний лист із запрошенням; Встановити застосунок “Резерв+” або оновити його до останньої версії; Дотримуватися інструкцій у застосунку та подати заявку; Отримати підтвердження та свій документ Резерв ID.

Водночас у відомстві зазначили, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна. Їм потрібно звертатися до ТЦК та СП.

Серед іншого, до тестування функції поки не залучатимуть чоловіків від 18 до 24 років.

“Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян”, — додали у Міноборони.

Нагадаємо, у застосунку для військовозобов’язаних “Резерв+” запрацювала нова опція. Тепер подати запит на відстрочку можуть ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи.