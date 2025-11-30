Ілюстративне фото: Міністерство оборони України

У застосунку для військовозобов’язаних “Резерв+” запрацювала нова опція. Тепер подати запит на відстрочку можуть ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи.

Про це повідомили в Міносоцполітики.

Хто може отримати відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають серед іншого військовозобов’язані, які доглядають за:

власними батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи;

батьками з інвалідністю чоловіка чи дружини.

Головна умова — відомості про інвалідність мають бути внесені в систему Мінсоцполітики або Пенсійного фонду.

Наразі оформити запит онлайн можуть лише ті, хто є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю або ж у сім’ї є тільки один із батьків.

Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки — подати заявку через застосунок поки що не можна.

Як подати запит у “Резерв+”

оновіть застосунок до останньої версії, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки → “Подати запит на відстрочку”, оберіть категорію “Маю батька або матір з інвалідністю”, надішліть запит і очікуйте сповіщення.

Усього в “Резерв+” зараз доступно 11 типів відстрочок.

Що робити, якщо отримали відмову

У застосунку можуть з’явитися два типи сповіщень:

“Ваших батька або матері не знайшли в реєстрах” — дані про інвалідність відсутні або некоректні.

“Дані ваших батька або матері не дають підстави отримати відстрочку” — інвалідність не I чи II групи або термін дії довідки завершився.

У таких випадках потрібно актуалізувати дані про людину з інвалідністю. Зробити це можна:

в органах соцзахисту (ОСЗН),

у ЦНАПі,

онлайн — через Електронний кабінет особи з інвалідністю.

