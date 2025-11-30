Підтримайте Вільне Радіо
У застосунку для військовозобов’язаних “Резерв+” запрацювала нова опція. Тепер подати запит на відстрочку можуть ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи.
Про це повідомили в Міносоцполітики.
Право на відстрочку від мобілізації мають серед іншого військовозобов’язані, які доглядають за:
Головна умова — відомості про інвалідність мають бути внесені в систему Мінсоцполітики або Пенсійного фонду.
Наразі оформити запит онлайн можуть лише ті, хто є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю або ж у сім’ї є тільки один із батьків.
Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки — подати заявку через застосунок поки що не можна.
Усього в “Резерв+” зараз доступно 11 типів відстрочок.
У застосунку можуть з’явитися два типи сповіщень:
У таких випадках потрібно актуалізувати дані про людину з інвалідністю. Зробити це можна:
