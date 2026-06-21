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Російські телеканали та онлайн-платформи готують до показу серіал “Марік”, зйомки якого проходили в тимчасово окупованому Маріуполі. Головним героєм стрічки став військовий медик угруповання “ДНР”, який після війни повертається до міста та намагається почати нове життя. Стрічка розповідає події повномасштабної війни у викривленому вигляді, зображуючи російських військових як “визволителів”, і просуває кремлівську пропаганду.

Про підготовку серіалу повідомляють російські медіа. Прем’єру запланували на осінь 2026 року.

Серіал складається з восьми епізодів. Режисером став російський актор Єгор Бероєв, який відкрито підтримує російське вторгнення в Україну та перебуває під українськими санкціями.

За сюжетом головний герой Марк Аксенов на прізвисько “Марік” є військовим лікарем так званої “ДНР”. Після повернення з війни він дізнається, що його дружина, вважаючи чоловіка загиблим, створила нову сім’ю. Після цього він вирушає до Маріуполя, де влаштовується працювати на швидку допомогу.

У російських описах серіалу Маріуполь показують містом, яке нібито поступово відновлюється після бойових дій. Водночас у стрічці не згадується відповідальність російської армії за руйнування міста під час облоги навесні 2022 року.

Російські оглядачі називають “Марік” одним із перших серіалів, присвячених подіям на так званих “нових територіях”. Автори заявляють, що хочуть розповісти про посттравматичний синдром, людські втрати та повернення до мирного життя після війни.

Виробництвом проєкту займається компанія “Всемирные русские студии” за підтримки російського Інституту розвитку інтернету. Саме ця структура фінансує чимало медіапроєктів, які просувають державну політику Кремля.

Окупаційна влада та російські кіновиробники не вперше використовують Маріуполь як майданчик для створення пропагандистського контенту. Після захоплення міста там уже неодноразово проводили зйомки фільмів і телепроєктів, у яких події російсько-української війни подають через спотворену призму російської пропаганди.

У новому серіалі військових країни-агресорки та представників окупаційних формувань фактично показують як людей, які допомагають відроджувати місто, тоді як справжні причини руйнування Маріуполя залишаються поза сюжетом.

Раніше ми писали, що ексдиректорку маріупольського музею підозрюють у передачі окупантам картин Айвазовського, Куїнджі та Калмикова.