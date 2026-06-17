Підозрювана під час передачі картин. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею, яка могла передати окупантам п’ять оригінальних полотен із фондів Художнього музею імені Куїнджі загальною вартістю понад 26,3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення підозрювана скористалася прибула до музейного сховища, до якого мала доступ, й вивезла картини до власної квартири. Після домовленостей з окупаційною владою вона особисто передала полотна представникам окупантів.

Серед викрадених творів — “Біля берегів Кавказу” Івана Айвазовського, три роботи Архипа Куїнджі (“Червоний захід”, “Осінь. Крим”, “Ельбрус”) та “Куїнджі годує голубів” Григорія Калмикова.

Надалі ці картини перевезли до так званого “Донецького республіканського музею” й внесли до російського реєстру музейних цінностей, яким розпоряджається міністерство культури держави-агресора. Вартість згаданих полотен мистецтвознавчі експертизи оцінили у 26 362 500 грн.

Ексдиректорці інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

У пресслужбі Маріупольської міської ради уточнили, що ім’я підозрюваної — Наталія Капустнікова. Вона фігурує у списку “Викрадачі культурної спадщини”, сформованому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, після окупації Маріуполя Наталія Капустнікова почала проводити пропагандистські заходи на базі “Російського історичного товариства” директора служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Раніше російські пропагандисти опублікували репортаж, присвячений “евакуації” вцілілих музейних експонатів зі зруйнованого Бахмутського державного краєзнавчого музею. Там, як йдеться в матеріалі, вдалося виявити артефакти первісної доби, старовинні фото, документи, книги й кіноплівки. Російські військові відвозять виявлені експонати до Донецького краєзнавчого музею на “тимчасове зберігання”. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, які артефакти змогли пережити бої за місто.

Нагадаємо, колишнього посадовця міграційної служби родом із Маріуполя Василя Бараненка заочно засудили за державну зраду. У перші дні повномасштабного вторгнення він вивіз із Селидового обладнання та бази даних служби на окуповану територію, після чого очолив російський міграційний орган у Бердянську й брав участь у незаконній паспортизації місцевих мешканців.