Засуджені військовополонені з батальйону "Айдар". Фото з російських джерел

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс українським захисникам незаконні вироки — від 15 років до 21 року в колонії суворого режиму. Обвинувачення будувалося лише на факті їхньої служби в “Айдарі”.

Про такі вироки з посиланням на пресслужбу суду повідомляють російські медіа.

Військовополонених із батальйону “Айдар” визнали винними в участі й діяльності терористичної організації, насильницькому захопленні влади й проходженні навчання з терористичною метою.

Вироки отримали військові:

Дмитро Федченко — 15 років;

Андрій Шолик — 16 років;

Віталій Крохалев — 16 років;

В’ячеслав Байдюк — 16 років;

Володимир Макаренко — 18 років;

Ігор Гайоха — 18 років;

Микола Чуприна — 20 років;

Тарас Радченко — 20 років;

Семен Забайрачний — 20 років;

Сергій Нікітюк — 20 років;

Олександр Таранець — 20 років;

Владислав Єрмолинський — 20 років;

Віталій Грузинов — 21 рік;

Роман Недоступа — 21 рік;

Сергій Калінченко — 21 рік.

За повідомленням російських джерел, звинувачення проти кожного військового ґрунтувалося лише на тому, що вони служили в батальйоні “Айдар”. Жодних конкретних “воєнних злочинів” їм не закидали.

Раніше ми писали, що росіяни засудили бійця “Азову” Анатолія Камишенка до 22 років ув’язнення. Військовий нібито наїхав на цивільного в нині окупованому Маріуполі.