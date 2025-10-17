Підтримати
RU
У Росії винесли вироки п’ятнадцятьом військовополоненим із батальйону “Айдар” (деталі)

Марія Санатарчук
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс українським захисникам незаконні вироки — від 15 років до 21 року в колонії суворого режиму. Обвинувачення будувалося лише на факті їхньої служби в “Айдарі”.

 

Про такі вироки з посиланням на пресслужбу суду повідомляють російські медіа.

Військовополонених із батальйону “Айдар” визнали винними в участі й діяльності терористичної організації, насильницькому захопленні влади й проходженні навчання з терористичною метою.

Вироки отримали військові:

  • Дмитро Федченко — 15 років;
  • Андрій Шолик — 16 років;
  • Віталій Крохалев — 16 років;
  • В’ячеслав Байдюк — 16 років;
  • Володимир Макаренко — 18 років;
  • Ігор Гайоха — 18 років;
  • Микола Чуприна — 20 років;
  • Тарас Радченко — 20 років;
  • Семен Забайрачний — 20 років;
  • Сергій Нікітюк — 20 років;
  • Олександр Таранець — 20 років;
  • Владислав Єрмолинський — 20 років;
  • Віталій Грузинов — 21 рік;
  • Роман Недоступа — 21 рік;
  • Сергій Калінченко — 21 рік.

За повідомленням російських джерел, звинувачення проти кожного військового ґрунтувалося лише на тому, що вони служили в батальйоні “Айдар”. Жодних конкретних “воєнних злочинів” їм не закидали.

Раніше ми писали, що росіяни засудили бійця “Азову” Анатолія Камишенка до 22 років ув’язнення. Військовий нібито наїхав на цивільного в нині окупованому Маріуполі.

