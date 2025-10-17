Підтримайте Вільне Радіо
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс українським захисникам незаконні вироки — від 15 років до 21 року в колонії суворого режиму. Обвинувачення будувалося лише на факті їхньої служби в “Айдарі”.
Про такі вироки з посиланням на пресслужбу суду повідомляють російські медіа.
Військовополонених із батальйону “Айдар” визнали винними в участі й діяльності терористичної організації, насильницькому захопленні влади й проходженні навчання з терористичною метою.
Вироки отримали військові:
За повідомленням російських джерел, звинувачення проти кожного військового ґрунтувалося лише на тому, що вони служили в батальйоні “Айдар”. Жодних конкретних “воєнних злочинів” їм не закидали.
Раніше ми писали, що росіяни засудили бійця “Азову” Анатолія Камишенка до 22 років ув’язнення. Військовий нібито наїхав на цивільного в нині окупованому Маріуполі.