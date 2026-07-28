Анна Лобова (ліворуч) та Анастасія Гондюл (праворуч) на брифінгу. Фото: Вільне Радіо

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За рік, який минув з попередньої річниці теракту в Оленівці, Україні не вдалося повернути жодного з військовополонених, що були в сумнозвісному бараку та змогли пережити вибух. У російській неволі досі залишаються близько 90 таких військових, всі — “азовці”.

Про відсутність обмінів журналістам Вільного Радіо розповіла дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці Анастасія Гондюл. Актуальними даними стосовно кількості жертв та полонених поділилась представниця громадської організації “Медійна ініціатива за права людини” Марія Климик під час брифінгу, який присвячений четвертій річниці теракту в Оленівці.

З близько 90 полонених, які пережили вибух в бараку у ніч з 28 по 29 липня, 46 людей є важкопораненими: такий статус для них визначили самі росіяни.

“Протягом цього року ми направили десятки звернень народним депутатам, президенту України та Дональду Трампу та міжнародним організаціям та іншим інституціям. Родини записували публічні відеозвернення, намагаючись достукатися до всіх, хто може нам допомогти.

Після того як Україні вдалося повернути полонених із чеченського полону, ми побачили, що додому повернулися 193 військовополонені саме з Чечні. А в бараці №200 також було 193 військовополонених саме під час вибуху.

Після цього ми звернулися до народного депутата Олександра Ковальова. Саме він був у складі перемовної групи під час виходу гарнізону “Азовсталі”. Саме він перебував в Оленівці та пообіцяв нашим рідним, що президент про них не забув та він зробить все можливе, аби повернути кожного з них додому…

Тому родини вирішили написати окреме, публічне звернення до Олександра Ковальова з проханням допомогти повернути 46 важкопоранених, які вижили після теракту. У межах своїх депутатських повноважень він звернувся до з відповідним депутатським запитом до Президента України. Це звернення було винесене на голосування у Верховної Ради, його підтримали 192 народні депутати. Ми щиро вдячні кожному депутату, який підтримав це рішення, а особливо — Олександру Ковальову, за небайдужість та підтримку.

Після цього дане звернення було направлене Президенту України. Ми чекали не просто відповіді, ми чекали особистої реакції президента, однак 26 червня на сайті ВРУ була оприлюднена відповідь: “питання звільнення військовополонених перебуває на особистому контролі Президента України”, і далі запит перенаправили до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими…

Але ми змушені сказати відверто: саме тому ми очікували не “чергової відписки”, а особистого втручання президента в питання повернення саме цих 46 (важкопоранених, — ред.) військовополонених”, — заявила дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці Анастасія Гондюл, закликавши врешті звільнити бранців Кремля, які пережили теракт.

Дружина іншого полоненого з Оленівки, Анна Лобова, уточнила, що від 2022 року обміняти вдалося тільки 23 важкопоранених бійців. Вона також зазначила, що рідні бранців додатково звернулися до російської сторони.

“Через те, що в Росії замінили омбудсмана, мені приходить ідея, що в нашій країні ми були вже скрізь… Ми пишемо звернення до російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової. Це звернення з нашого боку є людяним, це — прохання провести гуманітарний обмін, адже ці люди, 46 військовополонених, вони не можуть повноцінно повернутися до бойових дій. Ці люди — скалічені, і час, який вони втратили в полоні, відновити не можна. Навіть операції не повернуть їх до повноцінного життя. Саме це ми зазначили в листі та зауважили, що саме Росія визнала їх важкопораненими, ми просимо їх повернути…

Самостійно на російську сторону передавали листи ми не можемо (і ніколи цього не робили), тому ми звернулися до нашого уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та, як він заявив, він передав це звернення”, — заявила Анна Лобова. Вона зазначила, що відповіді від Росії поки немає.

Загалом, зазначила представниця громадської організації “Медійна ініціатива за права людини” Марія Климик, наразі відомо, що в бараку перебували 193 “азовці”. З них 50 загинули через вибух (48 загиблих встановили за збігом ДНК, одного — підтвердили за свідченнями та ще одне тіло поки не ідентифікували).

Що відомо про теракт в Оленівці

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найбільших російських терактів, спрямованих щодо військовополонених — обстріл Волноваської виправної колонії у тимчасово окупованому селищі Оленівка. У результаті вибуху в бараку, де утримували українських військових — переважно захисників Азовсталі, — загинули щонайменше 53 людини, ще понад 130 були поранені.

Росія не допускає в колонію Оленівки ні українських чи міжнародних слідчих, ні місію Червоного Хреста та ООН. Утім низка українських та закордонних розслідувань спростували звинувачення Росією Збройних сил України, які буцімто поцілили по тюрмі з реактивної системи залпового вогню HIMARS, отриманої від США.

Незалежні розслідування свідчать: це був спланований теракт з боку російської армії, спрямований на знищення символів українського спротиву.

У грудні 2024-го шість правозахисних організацій надіслали листа до Міжнародного кримінального суду із закликом розслідувати теракт в Оленівці.

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У червні 2026 року рідні військовополонених Оленівки звернулися через нардепа до президента України Володимира Зеленський, аби той посприяв першочерговому звільненню 46 важкопоранених бранців.