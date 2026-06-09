Рідні військовополонених з Оленівки через нардепа ініціювали звернення до президента: про що просять

Трагедія в Оленівці. Ілюстративне фото: Getty images

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Рідні військовополонених Оленівки звернулися через нардепа до президента України Володимира Зеленський, аби той посприяв першочерговому звільненню 46 важкопоранених бранців. Вони перебувають у російській неволі вже майже чотири роки.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла співзасновниця ГО “Спільнота Оленівки” Анастасія Гондюл.

Наприкінці травня учасники спільноти звернулися до нардепа Олександра Ковальова з проханням допомогти повернути полонених українських військових, які постраждали через теракт в Оленівці 29 липня 2022-го. Йдеться про 46 важкопоранених оборонців.

9 червня Ковальов звернувся з депутатським запитом до президента України Володимира Зеленського щодо першочергового повернення важкопоранених захисників. Це направлення підтримали 272 народні обранці.

Тепер у глави держави є 15 днів, аби дати відповідь — це прописано у законі.

Що відомо про роль Олександра Ковальова у виході українських військових у полон в Оленівку

Народний депутат Олександр Ковальов брав участь в перемовинах про вихід українських військових в полон з блокадного Маріуполя. Він запропонував організувати “гуманітарну зону” в Оленівці:“Це мав бути гуманітарний коридор, яким ми мали заїжджати з гуманітарними місіями в місця утримання наших військовополонених”.

Згодом депутат їздив в Оленівську колонію разом з представником Червоного Хреста. Він попросив директора колонії дозволу взяти з собою жінку, бо сам не міг увійти до жіночого барака через віру — Ковальов мусульманин.

“Я єдиний, хто взяв із собою представника Червоного Хреста, за 10 років вони жодного разу не потрапили до наших військовополонених. І після мене вони також не потрапили, їх також не пускали в Оленівку”, — розповідав Ковальов.

Нагадаємо, Вільне Радіо зібрало досьє нардепа з Донеччини Олександра Ковальова.