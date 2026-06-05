Звільнити важкопоранених під час теракту: рідні полонених з Оленівки звернулись до ВРУ та нардепа— “перемовника” Ковальова

Вказівник "Оленівка", фото з відкритих джерел

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46 важкопоранених внаслідок теракту в Оленівці українських військових залишаються в полоні росіян четвертий рік. Рідні полонених звернулись до нардепа Олександра Ковальова з проханням допомогти з поверненням тих в Україну. Ковальов брав участь у перемовинах на Азовсталі про їхній вихід в полон

Про це повідомили в ГО “Спільнота Оленівки”.

“Пане Олександре, Ви особисто були присутні в Маріуполі під час перемовин та виходу в полон наших рідних. Ви особисто обіцяли їм в Оленівці, що Президент робить усе можливе і потрібно лише трохи зачекати. Минуло вже чотири роки.

Сьогодні ми звертаємося до Вас <…> як до людини, яка, за Вашими словами, має канали комунікації з російською стороною.

Допоможіть повернути 46 важкопоранених під час теракту в Оленівці”, — йдеться у зверненні.

Для довідки: У ніч проти 29 липня 2022 року в одному з бараків колонії в тимчасово окупованій Оленівці пролунав вибух. Того дня загинули понад 50 бранців, ще близько 130 дістали поранень. Серед них були полонені українські захисники, зокрема з бригади “Азов”. Це військові, які боронили Маріуполь та вийшли в полон з території Азовсталі.

Рідні полонених уточнюють, що російська сторона визнавала, що зазначені військові важкопоранені. Згодом ці списки підтвердили у лікарні.

Що відомо про роль Ковальова у виході українських військових у полон в Оленівку

Народний депутат Олександр Ковальов брав участь в перемовинах про вихід українських військових в полон з блокадного Маріуполя. Він запропонував організувати “гуманітарну зону” в Оленівці:“Це мав бути гуманітарний коридор, яким ми мали заїжджати з гуманітарними місіями в місця утримання наших військовополонених”.

Згодом депутат їздив в Оленівську колонію разом з представником Червоного Хреста. Він попросив директора колонії дозволу взяти з собою жінку, бо сам не міг увійти до жіночого барака через віру — Ковальов мусульманин.

“Я єдиний, хто взяв із собою представника Червоного Хреста, за 10 років вони жодного разу не потрапили до наших військовополонених. І після мене вони також не потрапили, їх також не пускали в Оленівку”, — розповідав Ковальов.

Нагадаємо, Вільне Радіо зібрало досьє нардепа з Донеччини Олександра Ковальова.