У Слов’янській громаді рятувальники дістали жінку з перекинутого автомобіля посеред водойми

Рятувальники дістають жінку з перекинутого автомобіля посеред водойми. Фото: ДСНС Донеччини

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7 листопада в селі Майдан Слов’янської громади рятувальники витягли з водойми жінку, яка опинилася там на перекинутому автомобілі. Постраждала зазнала незначного переохолодження.

Про це Вільному Радіо повідомив речник Головного управління ДСНС України в Донецькій області Станіслав Балдін.

Подія сталася приблизно о 8-й ранку. За даними надзвичайників, жінка їхала між містами в темний період доби й, імовірно, не помітила повороту. Через це автомобіль зʼїхав з дороги, потрапив у водойму та перекинувся.

Фахівці ДСНС дісталися до жінки на рятувальному човні, доправили на берег і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

“Загалом вона була в нормальному стані, але мала незначне переохолодження через те, що перебувала у воді”, — розповів Станіслав Балдін.

За попередньою інформацією, жінка пробула на автомобілі посеред водойми близько години.

Точні обставини події встановлюються.

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