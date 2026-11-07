Понад 1400 дітей залишаються у громадах Донеччини з обов’язковою евакуацією

Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Тільки упродовж 5 листопада поліцейські разом із волонтерами вивезли з-під обстрілів 28 хлопчиків і дівчат із їхніми рідними. Водночас попри обов’язкову евакуацію в регіоні досі залишаються понад 1400 неповнолітніх, чиї батьки відмовляються виїжджати.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Евакуацію проводять поліцейські спецпідрозділу “Білі Янголи” спільно з волонтерами. Вони вивозять жителів зі Слов’янської та Краматорської громад, які перебувають під масованими російськими обстрілами.

Зазначимо, наприкінці жовтня кількість дітей, яких необхідно вивезти з Донеччини, різко зросла, бо зону примусової евакуації поширили на всі населені пункти Слов’янської та Краматорської громад. Якщо до цього в регіоні нараховували понад 380 неповнолітніх, яких мали евакуювати, то після розширення зони їх стало майже 1750.

Раніше ми розповідали історію родини з Донеччини, яка наважилася на евакуацію, коли діти вже самі просили виїхати. У матеріалі пояснюємо, чому батьки відкладають переїзд із небезпечних територій і перед якими труднощами постають на новому місці.