КНП “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради” до повномасштабного вторгнення. Фото: Селидівська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Два медичні заклади Селидівської громади вирішили обʼєднати. Міську стоматологічну поліклініку приєднають до Селидівської центральної міської лікарні, яка після релокації працює у Краматорську.

Відповідне розпорядження 4 травня 2026 року підписав начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко.

У документі пояснюють, що таке рішення ухвалили для ефективнішого управління комунальним майном та фінансової стабільності медзакладів громади в умовах релокації.

Окремо в розпорядженні прописали, що працівників стоматполіклініки мають повідомити про початок реорганізації та забезпечити дотримання їхніх трудових прав і гарантій, зокрема щодо продовження трудових відносин.

Після завершення реорганізації усе майно, права та обов’язки стоматологічної поліклініки перейдуть центральній міській лікарні.

Спеціальна комісія, яку створили для об’єднання двох закладів, має перерахувати все майно поліклініки, розібратися з боргами, повідомити тих, кому поліклініка заборгувала гроші, та оформити документи про передачу всього майна лікарні.

Також комісія оформлюватиме документи для державної реєстрації припинення стоматологічної поліклініки як окремої юрособи.

Завершити процедуру реорганізації планують до 31 серпня 2026 року. Комісія працюватиме у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Раніше ми розповідали, що два міські заклади, які надають соціальні послуги жителям Бахмута, обʼєднають в один. Територіальний центр надання соціальних послуг приєднають до Бахмутського міського центру соціальних служб.