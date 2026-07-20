У Селидівській громаді залишився лише один дитячий садок — інший закрили через брак вихованців

Дитячий садок. Ілюстративне фото: Freepik

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Хоча у 2026 році у громаді не планували закривати заклади освіти, у червні роботу там припинив ясла-садок №42 “Мальвіна”. За прогнозами місцевої влади, наступного навчального року там могло залишитися менш ніж десять вихованців. Тож заклад закрили, а виділені кошти переспрямували на інший, уже єдиний у громаді садок.

Про ліквідацію закладу освіти у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо розповіли в Селидівській міській військовій адміністрації.

На початку 2026 року в яслах-садку №42 “Мальвіна” діяли дві групи загалом на 32 вихованці. Більшість цих дітей з вересня мала перейти до першого класу, й у закладі їх, за прогнозами, лишилося б тільки шість.

Через це у другій половині березня в Селидівській громаді провели громадське обговорення щодо закриття дитсадка. Як стверджують у військовій адміністрації, більшість учасників це рішення підтримала.

У результаті на початку червня заклад остаточно припинив діяльність. Двоє з пʼяти його працівників, що залишалися там на момент закриття, перейшли працювати до ясел-садка №44 “Пролісок” — нині єдиного у громаді. На нього ж переспрямували й виділені на “Мальвіну” гроші.

“Бюджетні кошти, передбачені на утримання закладів дошкільної освіти, були спрямовані на забезпечення належного функціонування єдиного закладу дошкільної освіти громади — закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №44 «Пролісок»”, — зазначили в Селидівській МВА.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року в Селидівській громаді не планували закривати заклади освіти. Загалом на фінансування галузі саме з місцевого бюджету тоді попередньо мали виділити понад 13,1 млн грн.