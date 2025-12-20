Підтримайте Вільне Радіо
Станом на 20 грудня 2025 року українські захисники продовжують утримувати позиції у Серебрянці на Сіверському напрямку, стверджують у 7 корпусі ДШВ ЗСУ. Окупанти прагнуть перетнути річку Сіверський Донець та захопити Дронівку і Закітне. Однак бійці ЗСУ знищують окупантів і не дозволяють їм захопити панівні висоти.
Про ситуацію на Сіверському напрямку розповіли в пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.
“Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також для подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки”, — пишуть військові 7 корпусу ДШВ ЗСУ.
Загарбники протягом попередніх днів посилили наступ на село Дронівка і цілодобово намагаються проникнути в нього. Десантники ЗСУ знищили всіх, хто намагався атакувати. Так, десантники 81 бригади ЗСУ відзвітували, що за листопад 2025 року:
Водночас росіяни намагаються перетнути річку Сіверський Донець та захопити село Закітне, яке розташоване на панівних висотах.
“Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони”, — додають в пресслужбі корпусу.
Втім, у ЗСУ визнають, що окупантам вдалося ускладнити логістику українських захисників на цьому напрямку, і це створює додаткові проблеми під час оборони.
“Ворог діє переважно малими групами. Для цього він використовує маскувальні засоби, як-от “Кікімора”, та антитепловізійні плащі, намагаючись знайти слабкі місця оборони”, — уточнюють військові.
Нагадаємо, росіяни продовжують наступ на Сіверськ і частково перебувають у місті. Окупанти заявляють, що захопили місто на 99%, а українські військові — що терміново потребують підкріплення. Генштаб же звітує про відбиті атаки.