Українські захисники знищують окупантів, які намагалися перетнути річку на Сіверському напрямку, грудень 2025 року. Скриншот відео: 7 корпус ДШВ ЗСУ

Станом на 20 грудня 2025 року українські захисники продовжують утримувати позиції у Серебрянці на Сіверському напрямку, стверджують у 7 корпусі ДШВ ЗСУ. Окупанти прагнуть перетнути річку Сіверський Донець та захопити Дронівку і Закітне. Однак бійці ЗСУ знищують окупантів і не дозволяють їм захопити панівні висоти.

Про ситуацію на Сіверському напрямку розповіли в пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

“Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також для подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки”, — пишуть військові 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

Загарбники протягом попередніх днів посилили наступ на село Дронівка і цілодобово намагаються проникнути в нього. Десантники ЗСУ знищили всіх, хто намагався атакувати. Так, десантники 81 бригади ЗСУ відзвітували, що за листопад 2025 року:

знищили 140 росіян;

105 окупантів отримали поранення;

трьох взяли у полон;

знищили 34 одиниці техніки (серед них танки, бойові машини піхоти, багі “Улан” та реактивні системи залпового вогню).

Водночас росіяни намагаються перетнути річку Сіверський Донець та захопити село Закітне, яке розташоване на панівних висотах.

“Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони”, — додають в пресслужбі корпусу.

Втім, у ЗСУ визнають, що окупантам вдалося ускладнити логістику українських захисників на цьому напрямку, і це створює додаткові проблеми під час оборони.

“Ворог діє переважно малими групами. Для цього він використовує маскувальні засоби, як-от “Кікімора”, та антитепловізійні плащі, намагаючись знайти слабкі місця оборони”, — уточнюють військові.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступ на Сіверськ і частково перебувають у місті. Окупанти заявляють, що захопили місто на 99%, а українські військові — що терміново потребують підкріплення. Генштаб же звітує про відбиті атаки.