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Жителі Мангушської громади зможуть поспілкуватися телефоном із начальницею військової адміністрації, її заступницею та керівницею юридичного відділу. Прямі лінії проведуть упродовж серпня за одним номером телефону.
Про це повідомили у Мангушській селищній військовій адміністрації.
У серпні для жителів громади запланували три прямі телефонні лінії з керівництвом Мангушської СВА. Під час них можна буде поставити запитання, що належать до компетенції адміністрації.
Графік прямих телефонних ліній:
Для всіх трьох телефонних ліній діятиме один номер: +38 (093) 682-79-24.
нагадаємо, що у Бахмутській громаді почали приймати заявки на допомогу до Дня захисників і захисниць. Ветерани війни можуть отримати по 10 тисяч гривень.