Наталія Воробйова, начальниця Мангушської СВА. Фото: Мангушська селищна військова адміністрація/Facebook

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Жителі Мангушської громади зможуть поспілкуватися телефоном із начальницею військової адміністрації, її заступницею та керівницею юридичного відділу. Прямі лінії проведуть упродовж серпня за одним номером телефону.

Про це повідомили у Мангушській селищній військовій адміністрації.

У серпні для жителів громади запланували три прямі телефонні лінії з керівництвом Мангушської СВА. Під час них можна буде поставити запитання, що належать до компетенції адміністрації.

Графік прямих телефонних ліній:

5 серпня, з 09:00 до 11:00 — начальниця Мангушської селищної військової адміністрації Наталія Воробйова;

11 серпня, з 09:00 до 11:00 — заступниця начальниці Мангушської селищної військової адміністрації Світлана Луценко;

13 серпня, з 09:00 до 11:00 — начальниця відділу з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції Анастасія Журавльова.

Для всіх трьох телефонних ліній діятиме один номер: +38 (093) 682-79-24.

нагадаємо, що у Бахмутській громаді почали приймати заявки на допомогу до Дня захисників і захисниць. Ветерани війни можуть отримати по 10 тисяч гривень.