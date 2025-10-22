Підтримати
У сервісному центрі МВС у Краматорську тимчасово не прийматимуть іспити

Богдан Комаровський
Сервісний центр МВС у Краматорську тимчасово призупиняє надання послуг зі складання теоретичних та практичних іспитів. Це пояснюють “технічними причинами”.

Про це повідомили у Краматорській МВА. 

Там кажуть, що у зв’язку з “технічними причинами”  сервісний центр МВС №1452 у Краматорську тимчасово не надаватиме послуги зі складання теоретичних та практичних іспитів.

Однак у відомстві все ще можна:

  • обміняти посвідчення водія;  
  • перереєструвати транспортний засіб.

Ті, хто попередньо записався до сервісного центру в Краматорську, можуть скористатися послугами в іншому найближчому — №1451 в селищі  Олександрівка, вул. Центральна 18

“Фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути технічні неполадки та відновити повний перелік послуг”, — написали у відомстві. 

Нагадаємо, Краматорський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у передостанній тиждень жовтня 2025 року прийматиме громадян 22 та 23 жовтня. Адреса ДРАЦС, як і графік його роботи, не зазнали змін.

