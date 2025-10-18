У Шептицькому на Львівщині відкрили хаб допомоги переселенцям із Добропільської громади. Фото: Добропільська міська військова адміністрація

Для переселенців із Добропільської громади відкрили гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання” у місті Шептицький Львівської області. Тут надаватимуть юридичну, соціальну та психоемоційну допомогу, а також проводитимуть заходи від громади. Розповідаємо, куди звертатися і яку підтримку тут можна отримати.

Про відкриття хабу повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.

У хабі можна отримати:

юридичні консультації;

соціальну інтеграцію;

психоемоційну підтримку;

участь в ініціативах та проєктах громади.

Крім цього, у хабі працюватимуть представники громадської організації “Право на захист”, які надаватимуть консультації з таких питань:

реєстрація або відновлення права власності на житло;

⁠компенсація за зруйноване майно (“єВідновлення”, “єОселя”, Міжнародний реєстр збитків);

оформлення соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та інше.

Адресу хабу посадовці не уточнили, але залишили номер телефону для запитань: (095) 791-41-90.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу Добропілля росіяни намагалися провести механізований штурм за важкої бронетехніки. Загарбники рухалися у напрямку Мирнограда та Разіного. Основною метою атаки була окупація Шахового, адмінцентру однойменної громади.