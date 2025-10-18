Підтримайте Вільне Радіо
Для переселенців із Добропільської громади відкрили гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання” у місті Шептицький Львівської області. Тут надаватимуть юридичну, соціальну та психоемоційну допомогу, а також проводитимуть заходи від громади. Розповідаємо, куди звертатися і яку підтримку тут можна отримати.
Про відкриття хабу повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.
У хабі можна отримати:
Крім цього, у хабі працюватимуть представники громадської організації “Право на захист”, які надаватимуть консультації з таких питань:
Адресу хабу посадовці не уточнили, але залишили номер телефону для запитань: (095) 791-41-90.
Нагадаємо, 13 жовтня поблизу Добропілля росіяни намагалися провести механізований штурм за важкої бронетехніки. Загарбники рухалися у напрямку Мирнограда та Разіного. Основною метою атаки була окупація Шахового, адмінцентру однойменної громади.