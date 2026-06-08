У школах Ольгинської громади планують закрити старші класи: поки збирають думки жителів

Профільна старша школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Через відкриту війну з восьми закладів середньої освіти Ольгинської громади працюють лише два. Наразі там навчаються діти з 1 по 11 класи, проте вже з 1 вересня 2027 року там можуть перестати готувати старшокласників. Розповідаємо, чому хочуть ухвалити таке рішення і як жителям долучитися до його обговорення.

Про перепрофілювання шкіл у громаді журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Ольгинської селищної військової адміністрації Артема Єфіменка.

В Ольгинській громаді продовжують працювати два заклади середньої освіти з восьми — Володимирівський і Новотроїцький. Наразі в них навчаються учні всієї середньої ланки. Утім, відповідно до реформи “Нова українська школа”, із 1 вересня 2027 року там планують закрити старші класи й перетворити заклади на гімназії — тобто залишити в них лише 1-9 класи.

Для довідки: “Нова українська школа” (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює підхід до навчання дітей у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті. У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику. Згідно з реформою НУШ, до 1 вересня 2027 року заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться: гімназії — навчання з 1 по 9 клас (базова освіта);

ліцеї — профільна освіта для учнів 10–12 класів.

Перепрофілювати Володимирівський і Новотроїцький заклади саме в гімназії, а не ліцеї хочуть через те, що у старших класах обох шкіл навчається замало учнів, і жодна з них не відповідає вимогам створення академічного ліцею. До того ж, закривши 10 та 11 класи, громаді вдасться збільшити розрахункову наповнюваність решти класів, що збереже право на освітню субвенцію.

“У зв’язку з малою наповнюваністю класів комунальних закладів освіти є загроза втратити права громади на отримання освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам закладів. В такому випадку бюджетне навантаження щодо оплати заробітної плати педагогам цих закладів буде покладене на місцевий бюджет, що призведе до мінімізації видатків на основні поточні потреби закладів (покращення матеріально-технічної бази тощо) і негативно вплине на забезпечення надання якісних освітніх послуг і забезпечення комфортного освітнього простору”, — йдеться в розпорядженні.

Утім, перш ніж перепрофілювати заклади, керівництво Ольгинської громади хоче почути думки жителів. Через це до 30 квітня 2027 року там проводитимуть обговорення цих рішень. Долучитися до нього можуть усі люди, громадські обʼєднання та юридичні особи (офіційні компанії, благодійні фонди тощо), зареєстровані на території громаді.

Подати свої пропозиції чи зауваження можна в кілька способів:

надіславши листа із приміткою “До запитання” на імʼя начальника відділу освіти Титара Дмитра Миколайовича за адресою: 39200, Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки;

написавши листа на електронну адресу відділу освіти Ольгинської селищної військової адміністрації — [email protected] ;

висловивши їх на особистих прийомах посадовців Ольгинської громади за адресою: м. Дніпро, просп. Лесі Українки, б.55, каб. 404.

Зауважимо, що у своїх письмових пропозиціях жителі громади мають зазначити власні ПІБ, адресу та контактний номер, а юридичні особи — своє найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції відділ освіти, що відповідає за обговорення, реєструвати не буде.

Із додатковими запитаннями можна звернутися на електронну адресу [email protected], або ж зателефонувавши начальнику відділу освіти Дмитру Титару за номером: (066)076-05-22.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році утримання Володимирівського й Новотроїцького закладів освіти коштували Ольгинській громаді понад 9,5 млн грн. Лише близько 2,2 млн грн для них спрямували з місцевого бюджету, решту ж — понад 7,3 млн грн — покрила освітня субвенція.