Станом на кінець 2025 року в Ольгинській громаді залишилися лише дві школи, в яких навчаються 235 дітей.

Шість шкіл і шість ясел-садків в Ольгинській громаді вимушено закрили через окупацію. Водночас дві школи продовжують роботу в евакуації у дистанційному форматі. Станом на кінець 2025 року в них навчалися 235 дітей. Розповідаємо детальніше про ситуацію з освітніми закладами громади, скільки працівників у них залишилося та скільки коштує робота тих, хто продовжує працювати.

Про ситуацію з освітою в Ольгинській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит.

Скільки освітніх закладів діяли в Ольгинській громаді та скільки з них продовжують роботу

Загалом на балансі Ольгинської громади є вісім закладів загальної середньої освіти:

Благодатненський заклад І-II ступенів;

Володимирівський заклад І-III ступенів №1;

Володимирівський заклад І-III ступенів №2;

Миколаївський заклад І-III ступенів;

Новотроїцький заклад І-III ступенів №2;

Новотроїцький заклад І-III ступенів №4;

Ольгинський заклад І-III ступенів;

Новогнатівський заклад І-II ступенів.

Також у громаді працювали шість ясел-садків:

№19 “Чебурашка” селища Новотроїцьке;

№20 “Сонечко” селища Новотроїцьке;

№o25 “Ромашка” селища Ольгинка;

№30 “Червона шапочка” селища Володимирівка;

№42 “Світанок” села Миколаївка;

№44 “Колосок” села Новогнатівка.

Але станом на кінець 2025 року через повномасштабне вторгнення Росії та окупацію громади дистанційно працюють лише два заклади:

Володимирівський заклад І-III ступенів №1;

Новотроїцький заклад І-III ступенів №4.

Роботу цих двох закладів у 2026 році зупиняти не планують. У навчальному році 2025/2026 у них навчаються 235 дітей.

Інші шість шкіл і шість ясел-садків призупинили роботу.

“Заклади припинили надання освітніх послуг через початок повномасштабного вторгнення та відсутність контингенту здобувачів освіти й вихованців”, — пояснюють Вільному Радіо у військовій адміністрації.

Скільки освітян працювали в Ольгинській громаді та скільки їх залишилося на кінець 2025 року

Попри те, що з восьми шкіл, які працювали до відкритого вторгнення Росії, продовжують роботу лише дві, станом на кінець 2025 року в усіх закладах залишалася певна кількість працівників. У школах, які продовжують роботу:

у Володимирівській школі І-III ступенів №1 було 48 працівників, а залишились — 17 освітян;

у Новотроїцькій школі І-III ступенів №4 було 55 працівників, а залишились — 13 освітян.

Загалом у школах і яслах-садках Ольгинської громади до повномасштабного вторгнення працювали 383 людини. Станом на грудень 2025 року з них продовжували працювати лише 70 людей, або близько 19%.

Зокрема, найбільше скоротили в Ольгинській школі І-III ступенів, де з 35 працівників залишилися троє освітян. У Новотроїцькій школі І–ІІІ ступенів №2 із 37 працівників посади зберегли четверо освітян, а в Благодатненській школі І–ІІ ступенів із 26 працівників залишилися троє.

Схожа ситуація і в яслах-садках. У садку №19 “Чебурашка” селища Новотроїцьке з 16 працівників залишилася одна людина. У садку №25 “Ромашка” селища Ольгинка з 19 працівників посади зберегли двоє, а в садку №20 “Сонечко” селища Новотроїцьке з 26 працівників залишилися четверо.

Скільки коштує Ольгинській громаді робота двох освітніх закладів в евакуації

За підсумками 2025 року утримання двох освітніх закладів Ольгинської громади в евакуації обійшлося місцевому бюджету в 9 511 389 гривень.

Із цієї суми 2 169 967 гривень громада спрямувала з місцевого бюджету. З них 1 382 525 гривень пішли на виплату заробітних плат, а 341 686 гривень — на сплату податків.

Ще 7 341 422 гривень профінансували з освітньої субвенції. З цієї суми 6 027 512 гривень спрямували на заробітні плати, а 1 286 909 гривень — на податки.

Залишок коштів громада використала на доставлення підручників учням, оплату курсів підвищення кваліфікації для вчителів та послуги з обслуговування програмного забезпечення.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що з понад 21 тисячі населення Ольгинської громади на підконтрольну частину України евакуювалися та отримали статус ВПО лише 14 %. На їхню підтримку у 2025 році виділили з місцевого бюджету понад 2,7 мільйона гривень.