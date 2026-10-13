Депутат Сіверської міської ради Олександр Мороз достроково склав повноваження

Дорожній знак на в’їзді до Сіверська. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Депутат Сіверської міської ради Олександр Мороз подав заяву про дострокове складання повноважень за власним бажанням. Тепер у раді залишаються 20 депутатів із 22 обраних у 2020 році.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Сіверської міської військової адміністрації.

Згідно з документом, депутат Сіверської міської ради 8 скликання Олександр Мороз 29 вересня 2026 року подав особисту заяву про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

За звичайних умов, відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, рішення про дострокове припинення повноважень за особистою заявою депутата мала б ухвалювати місцева рада. Однак під час воєнного стану її повноваження здійснює начальник військової адміністрації. Тому замість того, щоб виносити це питання на голосування депутатів, відповідне розпорядження підписав очільник Сіверської МВА. Копію документа мають направити до територіальної виборчої комісії.

Для довідки: На місцевих виборах 2020 року мешканці Сіверської громади обрали 22 депутати. Наприкінці жовтня 2025 року в такому статусі залишався 21. Більшість у раді мала нині заборонена партія “ОПЗЖ” — 14 обранців. Партія “Слуга народу” створила фракцію з шести депутатів. Ще двоє депутатів пройшли до ради як самовисуванці. Станом на жовтень 2026 року кворум міської ради зберігається — тобто, якби депутати й зараз мали повноваження ухвалювати рішення, їх кількості вистачило б для голосування. Наразі на Донеччині, як і в багатьох інших прифронтових областях, замість органів місцевого самоврядування (міських, селищних, сільських рад та їхніх виконавчих комітетів) працюють військові адміністрації населених пунктів. Саме цим органам належить повнота влади на місцях. Тож депутати не можуть впливати на рішення громади, як сподівалися, йдучи на вибори, втім залишають за собою обовʼязки статусу.

Причин, через які Олександр Мороз вирішив скласти депутатські повноваження, у документі не уточнюють.

За даними Центральної виборчої комісії, Олександр Мороз пройшов до Сіверської міської ради на місцевих виборах 2020 року від партії “Слуга народу”. На той час він проживав у Сіверську та працював електромеханіком в Укрзалізниці. Олександр Мороз у 2023 році вказував, що проживає в селі Софіївська Борщагівка Київської області. Декларацій за два останні роки депутат не подавав або приховав їх від публічного перегляду, посилаючись на питання особистої безпеки.

У серпні ми також писали, що на одного депутата менше стало в Бахмутській міськраді. Роман Кравченко написав відповідну заяву та склав повноваження.