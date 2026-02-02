Видалення аварійних дерев. Ілюстративне фото: Запорізька міськрада

Понад 780 дерев дозволили викорчувати у Слов’янській громаді за результатами обстежень. Фахівці кажуть, що ті знаходяться в аварійному стані. Натомість про нове озеленення території поки не йдеться.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Слов’янської МВА.

Наприкінці січня 2026-го влада Слов’янська доручила місцевому комунальному підприємству “Благоустрій” видалити 783 дерева на території громади. Дозвіл на це вже підписали, а профінансують ініціативу бюджетним коштом.

Як пояснюють фахівці, викорчувати насадження вирішили за результатами обстеження. Кажуть, що дерева були в аварійному стані, тож можуть становити загрозу місцевим.

Де саме зникнуть зелені насадження — не уточнюють, оскільки акту обстеження у відкритому доступі немає. Однак відомо, що йдеться про зони загального користування та спеціального призначення вздовж транспортних магістралей, а ще вулиць громади.

Також, за документом, про нове озеленення цих територій поки не йдеться.

Нагадаємо, влада Слов’янська оновила перелік видів громадських робіт у громаді, прибравши з неї дві позиції. Вони стосуються благоустрою природних джерел і водоймищ, а також роботи в архівах, музеях та бібліотеках.