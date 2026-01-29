Суспільно корисні роботи. Ілюстративне фото: "Кадровик"

Слов’янська міська ВА оновила перелік видів громадських робіт у громаді, прибравши з неї дві позиції. Вони стосуються благоустрою природних джерел і водоймищ, а також роботи в архівах, музеях та бібліотеках.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації № 291, опублікованому на сайті ВА.

Так, зі списку видів громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному розвитку прибрали наступні пункти:

роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, робота в архівах з документацією;

роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок;

В актуальному переліку видів громадських робіт у Слов’янській громаді залишилися 10 позицій:

благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку, культових споруд, придорожніх смуг;

роботи, пов’язані з будівництвом, ремонтом та утриманням об’єктів соціальної сфери (дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл; спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання);

роботи, пов’язані з ремонтом теплопостачання та водопостачання, вулично-дорожньої мережі;

догляд та надання допомоги людям похилого віку та людям з інвалідністю, дітям-сиротам, а також догляд за хворими та допоміжні роботи у закладах охорони здоров’я;

впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус;

роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури;

роботи, пов’язані з інформуванням населення щодо порядку отримання державних соціальних допомог, інших допомог та компенсацій, роботи з документацією, технічна обробка документації та кур’єрська доставка.

благоустрій та утримання в належному стані цвинтарів;

роботи, пов’язані з екологічним захистом та збереженням територій громади;

супровід людей з інвалідністю, в тому числі: по зору, по слуху, з фізичними порушеннями, які пересуваються на інвалідних візках тощо.

Направлення на громадські роботи як метод заробітку надає служба зайнятості. У розпорядженні ВА прямо зазначили, що метою цих робіт є забезпечення тимчасової зайнятості безробітних.

