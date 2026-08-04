У Слов’янській громаді запровадили щомісячні стипендії для найкращих учнів Школи мистецтв: що відомо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Слов’янська міська військова адміністрація запровадила творчі стипендії для обдарованих учнів Школи мистецтв м. Слов’янська. Розмір виплати — 500 гривень, але вона є щомісячною.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації № 3237 від 30 липня.

Стипендію призначатимуть учням третіх-восьмих класів за високі результати в навчанні, перемоги в конкурсах та “активну участь у культурному житті громади”. Йдеться про три напрями: музику, образотворче мистецтво та хореографію.

Претендувати на стипендію зможуть учні з оцінками 10-12 балів з профільних і теоретичних дисциплін, а також які здобули призові місця: гран-прі, перше, друге чи третє — на міжнародних, всеукраїнських, обласних або регіональних конкурсах за минулий навчальний рік.

Виплачуватимуть її протягом навчального року — з вересня по червень. Залежно від бюджету громади, отримувати таку підтримку зможуть до 10 учнів.

Кандидатів на отримання стипендій висуватиме педрада школи, а фінальне рішення стосовно призначення фінансової підтримки ухвалюватиме спеціальна комісія при міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, постачальник заявив, що педагогічний університет заборгував за електроенергію загалом понад 831,6 тис. грн. І хоч представники вишу заперечували проти суми боргу, суд став на сторону компанії.