Підтримайте Вільне Радіо
На тлі російських ударів по українській енергосистемі у Слов’янську та громаді з’явилися ще дев’ять водяних колонок, встановлених на свердловинах. Розповідаємо, де їх шукати.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Нові колонки з’явилися за адресами:
Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях зазначив, що нові колонки у громаді з’явилися завдяки допомозі благодійників із фонду “Добробуд 2022”.
“Дякуємо “Добробуду” за своєчасну і таку потрібну допомогу! Адже в умовах, коли ворог цілеспрямовано руйнує енергосистему країни в цілому і Донеччини зокрема, альтернативні джерела водопостачання у прямому сенсі сприяють виживанню громади”, — зазначив посадовець.
Нагадаємо, товари для будівництва фортифікацій в слов’янському управлінні ЖКГ закупили за близько 3 мільйонів гривень. Їх придбали напряму в постачальників — деревина й шифер, вказують замовники, потрібні терміново.