Одна з нових колонок у Слов'янській громаді. Фото: Вадим Лях

На тлі російських ударів по українській енергосистемі у Слов’янську та громаді з’явилися ще дев’ять водяних колонок, встановлених на свердловинах. Розповідаємо, де їх шукати.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Нові колонки з’явилися за адресами:

м. Слов’янськ, вул. Данила Галицького, 17 (Черевківка);

м. Слов’янськ, вул. Юрія Богатикова, 10 (Північний);

м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, 15-17 (Машмет);

м. Слов’янськ, вул. Райгородоцька, 1 (Словкурорт);

м. Слов’янськ, вул. Свободи, 37-39 (Центр-2);

м. Слов’янськ, пров. Деповський (Мимовка);

м. Слов’янськ, місцевість Соболівка (Північний);

сел. Билбасівка, вул. Дружби;

сел. Билбасівка, вул. Ясна.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях зазначив, що нові колонки у громаді з’явилися завдяки допомозі благодійників із фонду “Добробуд 2022”.

“Дякуємо “Добробуду” за своєчасну і таку потрібну допомогу! Адже в умовах, коли ворог цілеспрямовано руйнує енергосистему країни в цілому і Донеччини зокрема, альтернативні джерела водопостачання у прямому сенсі сприяють виживанню громади”, — зазначив посадовець.

