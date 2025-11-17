Фортифікації в Україні. Ілюстративне фото: Аргумент

Товари для будівництва фортифікацій в слов’янському управлінні ЖКГ закупили за близько 3 мільйонів гривень. Їх придбали напряму в постачальників — деревина й шифер, вказують замовники, потрібні терміново.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерів, розміщених на платформі електронних закупівель Prozorro.

Понад 208 кубічних метрів деревини обійшлися Слов’янській громаді в близько мільйона гривень. Договір про її постачання уклали з київською компанією “Вествей”. За даними аналітичної платформи YouControl, вона працює 12 років і спеціалізується на торгівлі деревиною, будівельними матеріалами й санітарно-технічним обладнанням. У жовтні цього року “Вествей” уже отримувала підряд від слов’янського управління ЖКГ.

На шифер витратити довелося більше — 4 166 одиниць покрівельних матеріалів коштували громаді майже 2 мільйони гривень. Цей підряд віддали місцевій ФОП Савченко Марині Юріївні. Жінка зареєструвалася як підприємиця лише місяць тому — це її перше велике замовлення. Раніше Донецький регіональний центр поводження із відходами уклав із нею п’ять договорів, проте їхня загальна сума ледве перевищила 4 тисячі гривень.

Обидва підрядники мають поставити товари в Слов’янськ до кінця цього року. Після цього деревину й шифер для підготовки до оборони планують надавати військовим і правоохоронцям на їхній запит.

