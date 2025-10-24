Токени "Разом до перемоги". Колаж Вільного Радіо на основі ескізів із тендерної документації

Слов’янська міська військова адміністрація розмістила на Prozorro новий тендер щодо закупівлі продукції для відзначення та нагородження. Тепер влада громади купує 190 подарункових комплектів “Разом до перемоги”, до кожного з яких входять металевий токен, зроблений із броні БТР-80, а також комплектна коробка книжка. На закупівлю планують витратити до 355 000 гривень із бюджету громади.

Відповідну закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Згідно з технічним завданням, опублікованим у тендерній документації, токен “Разом до перемоги” — це прямокутна металева пластина з заокругленими кутами розміром 52×34,5 мм, товщиною 6-8 мм. На її аверсі розміщений герб Слов’янської громади та напис “Слов’янська МВА”, а на реверсі — зображення БТР-80 у профіль, напис “Зроблено з броні російського БТР-80” та інші допоміжні елементи. Замовник вимагає від підрядника, щоб токени були виготовлені саме з автентичного металу броні БТР-80.

Кожен токен має постачатися в чорній коробці-книжці з дизайнерського картону (100×100×40 мм) на магнітних замках, із друком герба зовні, ложементом для токена та описом усередині кришки.

Нагороди місцевого рівня закуповують за конкурентною системою, використовуючи систему онлайн-аукціону. До 10:08 3 листопада приймають пропозиції, а 4 об 11:19 почнеться аукціон. Замовник вимагає, щоб постачальник поставив подарункові токени протягом 15 днів після підписання договору.

