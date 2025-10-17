Ілюстративне фото: із відкритих джерел

Комунальне підприємство Мирноградської міської ради планує придбати два нові пікапи для потреб комунальних служб. На це з місцевого бюджету виділили 2,93 мільйона гривень.

Про це йдеться у тендері, опублікованому 16 жовтня на порталі публічних закупівель Prozorro.

Автомобілі потрібні для роботи аварійних і комунальних бригад — щоб швидко виїжджати на місця після обстрілів, ремонтувати водогін, електромережі чи дороги, а також доставляти працівників, матеріали та обладнання.

У Мирноградській громаді тривають активні бойові дії. Через це комунальникам доводиться часто усувати наслідки руйнувань і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Закупівлю фінансують у межах програми “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” Мирноградської міської ВА. Оплатять закупівлю коштом місцевого бюджету.

За технічними вимогами, громада шукає повнопривідні дизельні пікапи з подвійною кабіною на п’ять місць. Машини мають бути новими — 2024 або 2025 року випуску, із потужністю не менш ніж 150 кінських сил, високим дорожнім просвітом, кондиціонером, подушками безпеки та гарантією щонайменше на три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Також у комплектацію мають входити запасне колесо, аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки.

За кожен автомобіль громада готова віддати майже 1,5 млн гривень, але учасники аукціону можуть запропонувати нижчу ціну.

Пропозиції від постачальників прийматимуть до 24 жовтня, а доставити автомобілі мають до 25 листопада 2025 року.

Раніше ми писали, що у Мирноградській громаді залишається менш ніж тисяча людей, жодна установа в місті не працює.