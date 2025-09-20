Наслідки обстрілу Мирнограда, 13 березня 2025 року. Ілюстративне фото: Pokrovsk.news

Російські війська майже впритул підійшли до Мирноградської громади — від її кордонів до позицій окупантів залишилося менш ніж два кілометри. Більшість будинків та закладів зруйновані, потрапити у громаду зараз неможливо через постійні обстріли. Попри це, там продовжують жити близько тисячі людей.

Про ситуацію в громаді журналістам Вільного Радіо розповіла заступниця керівника Мирноградської міської військової адміністрації Оксана Білик.

За її словами, наразі у Мирноградській громаді залишаються 980 жителів із понад 48 тисяч до 2022 року.

“Приблизно 18 тисяч самостійно виїхали, решту евакуювали”, — говорить посадовиця.

Як розповідав Вільному Радіо речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський, окупанти прагнуть захопити всю Донеччину упродовж осінньо-зимової кампанії. Тому вони атакують Мирноград та інші підконтрольні міста.

“Головна мета ворога на Донеччині — максимально швидко оточити або окупувати найбільші населені пункти Донеччини — Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ. Найближча стратегічна мета окупантів на Харківщині – захоплення Куп’янська”, — повідомив Олексій Бєльський журналістам Вільного Радіо.

Згідно з даними аналітиків DeepState, як і Покровськ, місто залишається наближеним до фронту та перебуває у напівоточенні: росіяни мають позиції на півдні, сході та півночі від Мирнограда.

“В громаду неможливо приїхати через обстріли. Безпекова складова не дозволяє навіть [перебування] поліції. Тобто ні волонтери, ні поліція не можуть туди дістатися”, — наголошує Білик.

Посадовиця додає, що на території громади не працює жодна установа, зокрема й медичні заклади, а близько 98% житлових та соціальних об’єктів зруйновані внаслідок обстрілів.

“Остання гуманітарна допомога була на початку червня, тоді під обстріл потрапили конвої. Вільного доступу до громади наразі немає”, — додала заступниця керівника МВА.

Нагадаємо, лише минулої доби через удар FPV-дроном в Мирнограді загинула людина.