Висадка дерев у Краматорську, жовтень 2025 року. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Слов’янська міська ВА збільшила вартість створення, утримання та пересадження зелених насаджень у Слов’янській громаді. У порівнянні з 2025-м суми зросли по-різному: дещо подорожчало на 40 копійок, дещо — на 394 гривні. Розповідаємо, за яким тарифом насадження тепер обходитимуться громаді.

Актуальна вартість зелених насаджень у Слов’янській громаді вказана у розпорядженні начальника ВА № 106 від 14.01.2026. Вартість у попередньому році розкрита в розпорядженні №13 від 9.01.2025, яке вже втрати чинність.

Так, посадка дерева у Слов’янській громаді тепер обійдеться в 1055,11 грн (було 993,84), утримання дерева протягом року — в 142,57 грн (раніше — 142,10), а пересадження та догляд за деревом протягом двох років коштує 4942,51 гривні (було — 4922,5 грн).

Посадка куща тепер коштує 490,37 грн (було 488,84 грн), його утримання протягом року — 122,29 грн (раніше — 121,90 грн). Водночас пересадка куща та догляд за ним обійдуться у 828,28 грн (торік було 822,28 грн).

Створення квітника на 100 квадратних метрів тепер коштує 59 617,25 грн (було 59 223,23), а посадка газону на аналогічній площі — 6678,17 грн (було 6674,23). Стосовно цих двох позицій вартість утримання, як торік, залишилася невстановленою.

Ці цифри використовують, коли, зокрема, потрібно вирахувати вартість озеленення, закласти кошти на тримання зелених зон у бюджеті, а також визначити вартість пересадки дерев і кущів та догляду за ними.

Нагадаємо, в Слов’янській громаді з’явилася окрема комісія, яка розглядатиме заяви на компенсації за житло в окупації. Зміни запровадили на тлі нової урядової програми, які дозволяє отримати ваучери за домівки на ТОТ деяким категоріям переселенців.