У Слов’янській та Миколаївських громадах виявили збудника туляремії у гризунів: чи небезпечно це

“Отримані результати мають важливе практичне значення для системи громадського здоров’я. Виявлення збудника у гризунах свідчить про наявність природного осередку інфекції та реального епідемічного ризику для населення. Саме тому профілактичні заходи повинні бути не формальними, а своєчасними та системними”, — зазначають у ЦКПХ.

Там уточнили, що фахівці вже вдалися до заходів із профілактики — дератизацію (знищення) гризунів. Процедура знижує їх чисельність та зменшує ризик зараження людей через продукти, воду та господарські приміщення. Особливу увагу приділятимуть домівкам, складам, місцям зберігання зерна та кормів, підвалам, а ще спорудам, де є сліди гризунів.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 626 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.