У Слов’янській та Миколаївських громадах виявили збудника туляремії у гризунів: чи небезпечно це

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Збудника туляремії виявили у гризунів у Слов’янській та Миколаївській громадах Краматорського району. Люди можуть заразитися нею через забруднені продукти та воду або під час контакту з інфікованими тваринами. Для боротьби з інфекцією фахівці проведуть дератизацію.
Про це повідомили у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Там розповіли, що туляремія — гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Francisella tularensis. Її природний резервуар — гризуни. Людина може заразитися через їжу або воду, контакт з інфікованими тваринами, укуси комах або вдихання зараженого пилу.
Фахівці Протичумного інституту ім. І.І. Мечникова виявили ДНК збудника цієї інфекції у гризунів на території Слов’янської та Миколаївської громад.
Там уточнили, що фахівці вже вдалися до заходів із профілактики — дератизацію (знищення) гризунів. Процедура знижує їх чисельність та зменшує ризик зараження людей через продукти, воду та господарські приміщення. Особливу увагу приділятимуть домівкам, складам, місцям зберігання зерна та кормів, підвалам, а ще спорудам, де є сліди гризунів.
Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 626 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.