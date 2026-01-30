Рятувальна операція у Слов'янську. Скриншот: ДСНС

Ввечері 29 січня у Слов’янську рятувальники врятували чоловіка багатоквартирного будинку, в якому почалася пожежа. Він не міг самостійно залишити квартиру через задимлення.

Про це повідомили у пресслжубі ДСНС Донеччини.

Сигнал про пожежу в одному з п’ятиповерхових будинків Слов’янська рятувальники отримали о 19:47. Після прибуття на локацію рятувальники вивели цивільного чоловіка на свіже повітря. У квартирі він був один.

Пожежу вдалося ліквідувати о 20:19, уточнили у ДСНС.

Там також зазначили, що вже 30 січня у Слов’янську фіксували ще одну пожежу: палала господарча споруда на території домоволодіння у приватному секторі. Причини та обставини цих пожеж нині встановлюють спеціалісти.

