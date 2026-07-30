У Слов’янську через ранковий удар дроном зазнав поранень чоловік, частина громади без світла: що відомо

Наслідки атаки по Слов'янську 30 липня 2026 року. Фото: Слов'янська міська ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські загарбники за першу половину дня 30 липня завдали низки ударів по Слов’янську. Зокрема через ранкову атаку FPV-дроном по мікрорайону Семенівка у місті зазнав поранень чоловік 1990 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Удар, про який йдеться, відбувся о 07:20 ранку. Пораненого чоловіка вже доправили на лікування до Дніпра.

Раніше цієї доби, о 06:20, загарбники вдарили з РСЗВ “Ураган” по приватному сектору Слов’янська. Там пошкоджені шість будинків.

“О 10:35 після чергового влучання частина громади залишилася без електропостачання. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи”, — доповнили у Слов’янській міській ВА.

Нагадаємо, вночі проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними БпЛА, влучання зафіксували у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині загинули, зокрема, троє дітей. Поранених було найбільше у Львові. Журналісти Вільного Радіо розповіли про наслідки влучань в окремому матеріалі.