Наслідки влучань по Львову у ніч на 30 липня 2026 року. Фото: ДСНС

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Вночі проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними БпЛА, влучання зафіксували у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині загинули, зокрема, троє дітей. Поранених було найбільше у Львові. Розповідаємо про наслідки влучань.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині станом на 7:42 відомо про загибель шістьох людей, серед них троє — це діти (дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років). Ще восьмеро людей зазнали поранень: 84-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані, 49-річну та хлопчиків 6 та 15 років — доправили до лікарні у стані середньо тяжкості. Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно, повідомив начальник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа

За даними ДСНС, влучання сталося у селищі Радушне Новопільської громади. Там повністю зруйновані два одноповерхові приватні житлові будинки, а ще п’ять осель — зазнали пошкоджень.

Львів

На 09:25 у Львові відомо про поранення 31 людини через російську нічну атаку. Серед них — троє дітей. Найстаршій постраждалій 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок, заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

У місті зазнали руйнувань два багатоквартирні будинки та нежитлові споруди, повідомляють у ДСНС. Максим Козицький уточнив, постраждали також школа та два дитсадки. Масштаби руйнувань та збитків встановлюють.

Київ

Станом на 06:22 у Києві внаслідок російської атаки одна людина загинула, поранені ще двоє, повідомили у ДСНС.

Пожежі в місті виникли у двох районах. В Оболонському сталося загоряння торгівельних павільйонів на території ринку, там фіксували одного постраждалого.

У Святошинському — палав гаражний кооператив. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав один чоловік, його госпіталізували. Також у цьому районі тривала пожежа у п’ятиповерховій нежитловій споруді.

На 09:03 загоряння на всіх локаціях у столиці вдалося ліквідувати.

Київська область

На Київщині зазнали поранень п’ятеро людей у Броварському районі, це інформація від Київської обласної військової адміністрації на 6:19. Серед поранених є неповнолітній та двоє жінок. Трьох постраждалих госпіталізували, двом — допомогли на місці.

Через атаку частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.

Полтавщина

Влучання вночі також були на Полтавщині, станом на 06:08 там відомо про загибель однієї людини, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі безпілотник влучив у складські приміщення приватного підприємства.

Також атаки зазнав термінал “Нової пошти” — виникла пожежа складських приміщень, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

У Лубенському районі уламки збитого безпілотника впали на проїжджу частину.

Україну вночі атакували 358 засобами повітряного нападу

За даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч в небі Україні фіксували 358 засобів повітряного нападу: 74 ракети та 284 дронів різних типів. Збити або знешкодити вдалося 320 цілей — 55 ракет та 265 безпілотників.

Основними напрямками атак були Київщина та Львівщина, уточнили військові. Особливістю атаки стало застосування засобів нападу з різних напрямків, а також застосування порівняно великої кількості ракет, уточнили у Повітряних силах.

Нагадаємо, від початку 2026 року маріупольці вже подали понад 10 тисяч заяв до міжнародного Реєстру збитків для України. Серед найбільш поширених категорій — відшкодування за втрату житла, пошкоджені обʼєкти та вимушене переміщення.