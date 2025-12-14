Де купити ялинку легально. Ілюстративне фото: "Суспільне"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До 31 грудня у Слов’янській громаді посилено охоронятимуть хвойні насадження від незаконної вирубки. Місцева влада визначила спеціальні місця, аби завадити стихійній торгівлі у передноворічний період. Де можна купити ялинку легально — розповідаємо далі.

Про рішення журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Слов’янської МВА.

За документами, по 31 грудня 2025 року на території Слов’янської громади мають організувати цілодобове чергування, аби захистити хвойні насадження від незаконної вирубки.

Так, місцева поліція та Державна екологічна інспекція у Донецькій області обіцяють проводити рейди, у тому числі в місцях продажу ялинок, щоб знайти порушників. Їх притягатимуть до відповідальності.

Для довідки: Відповідальність за незаконну порубку хвойних дерев прописана у Кодекс України про адміністративні правопорушення: стаття 65 КУпАП — незаконна порубка, пошкодження або знищення лісових культур: 510-1020 грн штрафу;

стаття 65-1 КУпАП — незаконне перевезення, зберігання або збут лісу: 510-1020 грн штрафу;

стаття 88-1 КУпАП — порушення порядку придбання чи збуту природних ресурсів без документів: 170-510 грн штрафу. До того ж порушники зобов’язані відшкодувати збитки, визначені таксами за кожне зрубане дерево.

Де у Слов’янську та громаді купити новорічну ялинку у 2025 році

Разом з тим, посадовці визначили місця для продажу новорічних живих хвойних дерев — усього на території громади їх 21:

вул. Батюка (територія ринку “Тіара”);

вул. Батюка, 24, мікрорайон Молодіжний;

пров. Парковий, 3-5 (територія головних фасадів житлових будинків збоку торгівельних рядів);

вул. Національної Гвардії (територія торгівельного комплексу “Приозерний” та ринку “Глобус”);

вул. Івана Мазепи (територія біля магазину “Паляниця”);

перехрестя вул. Ярмаркова та вул. Шовковична, 27 (зовнішня територія будинку);

вул. Генерала Кульчицького (територія ринку);

перехрестя вул. Генерала Кульчицького та вул. Вокзальна (прилегла територія торгівельного комплексу по вул. Генерала Кульчицького, 71);

вул. Дарвіна, 14 (торцева частина житлового будинку);

перехрестя вул. Торська та пров. Торський (прилегла територія до супермаркету “АТБ”);

вул. Селянська, (зупинка “Кінцева” територія біля магазину);

вул. Тараса Шевченка, 15 (територія головного фасаду житлового будинку);

вул.Аеродромна (поряд з овочевою базою);

б. Лесі Українки (прилегла територія до кінотеатру “Восток”)

перехрестя вул. Літературна та вул. Єдності (біля магазину);

перехрестя вул. Цілинна, 25 та пров. Зоряний;

перехрестя вул. Богатикова Юрія та вул. Медова (біля магазину “Десант”);

вул. Українських Десантників (прилегла територія до супермаркету “Чудо” та ТЦ “Радуга”);

с-ще Билбасівка, вул. Центральна, 197, (поряд з магазином);

с-ще Суханівка, вул. Зарічна, (район дитячого майданчику);

с. Мирне, вул. Миру, (район скверу, неподалік магазину).

Нагадаємо, 15 та 18 грудня 2025 року в Краматорську і Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Через це у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ.