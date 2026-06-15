Затриманий у Слов'янську чоловік, який перебуває в розшуку. Фото: поліція Краматорська та Слов'янська

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Під час перевірки повідомлення про зламані двері в багатоповерхівці у Слов’янську поліція виявила всередині однієї із квартир 31-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Інцидент стався у неділю, 14 червня.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

До поліції того дня зателефонувала місцева мешканка, яка помітила зламані вхідні двері до однієї з квартир на вулиці Васильківській, а також незнайомця всередині.

Правоохоронці прибули на місце та виявили чоловіка всередині житла. Під час перевірки його особи за базами даних виявилось, що він вже переховується від суду за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

“Для подальшого з’ясування всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу відділу № 2 Краматорського РУ поліції”, — уточнили у пресслужбі патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

Нагадаємо, у Кривому Розі 28 травня засудили жителя Дружківки Олександра Л, який зберігав удома 90 бойових патронів різного калібру. Він знайшов їх в одному з місцевих заводів, після чого зберігав у вітальні в себе вдома.