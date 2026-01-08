Наслідки російських ударів по Донеччині за 7 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На тлі продовження російського наступу загарбники й надалі завдають ударів по підконтрольній Україні території Донецької області, атакуючи як лінію фронту, так і житлові квартали. 7 січня не стало виключенням: поліція зафіксувала 1328 обстрілів Донеччини.

У Слов’яньску поранень зазнала одна людина

Поліція підсумувала, що під вогнем 7 січня перебували п’ять населених пунктів Донецької області: міста Дружківка, Миколаївка, Слов’янськ, селище Новодонецьке та село Тихонівка.

По Слов’янську росіяни вдарили дроном-камікадзе — дев’ять приватних будинків і три автомобілі зазнали пошкоджень, одна людина поранена.

Миколаївку російські війська атакували дроном — пошкоджена господарська споруда.

По Тихонівці Миколаївської громади росіяни били з реактивних систем залпового вогню, там постраждав будинок.

Через обстріли загалом пошкодження отримали 15 цивільних об’єктів, зокрема 10 житлових будинків, підрахували в поліції.

У ДонОВА повідомляють, що під вогнем також були Кучерів Яр, Торецьке, Райгородок, Різниківка. Це дані від ранку 7 січня по ранок 8 січня, тому частину обстрілів могли фіксувати після опівночі.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 77 атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 18 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Бої пройшли поблизу Новоєгорівки, Нововодяного, Дерилового, Колодязів, Зарічного, Мирного та Шандриголового;

на Слов’янському напрямку українські військові відбили п’ять атак окупантів. Бої точилися поблизу Сіверська та у бік Пазеного;

у межах Краматорського напрямку відбулося ще дев’ять боїв, російські сили діяли в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 22 рази, там зіткнення відзначали в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки;

поблизу низки населених пунктів на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 77 штурмових дій загарбників. Атаки тривали в районах Шахового, Никанорівки, Федорівки, Дорожнього, Родинського, Мирнограда, Покровська, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки й Філії;

на Олександрівському напрямку російські військові здійснили 15 атак. Бої відбувалися в районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Січневого, Степового, Вишневого, Вербового, Красногірського, Рибного та Єгорівки.

Нагадаємо, Конгрес США може проголосувати за двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії уже на наступному тижні, стверджує сенатор-республіканець Лінсі Грем. Цю ініціативу вже нібито підтримав президент США через гальмування Росією мирних перемовин щодо війни в Україні.