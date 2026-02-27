Наслідки ударів по Слов'янській громаді 26-27 лютого. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З вечора 26 лютого у Слов’янській громаді триває масований російський обстріл, стверджує начальник міської ВА Вадим Лях. Атаки вже призвели до поранення однієї людини.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

“Зі вчорашнього вечора Словʼянська громада – під масованим ворожим обстрілом fpv та РСЗВ. На даний час у Словʼянську пошкоджено 3 автівки, приватний будинок. Поранено одну людину”, — каже Вадим Лях.

Він зазначив, що руйнування є також у Билбасівці. Там постраждали не менше 11 приватних будинків.

Нагадаємо, управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради шукає виконавця для облаштування антидронового захисту на автомобільних дорогах громади. Заплатити готові понад 14,6 млн грн, але приймають пропозиції на відкритому аукціоні — так можна зекономити гроші з бюджету.

Також напередодні уряд виділив прифронтовим та прикордонним громадам України додаткове фінансування на облаштування захисту від дронів над дорогами.