Наслідки атаки Слов'янська у ніч на 15 жовтня. Фото: Вадим Лях

Російські військові у ніч на 15 жовтня вчергове атакували прифронтовий Слов’янськ за допомогою дронів типу “Герань-2” (“Шахед”). Серед цивільних жителів немає поранених чи загиблих, однак у місті зазнав руйнувань ще один заклад освіти — ЗОШ №18.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

На території школи зафіксували два влучання російських ударних дронів, уточнюють у Слов’янській міській ВА. Також внаслідок атаки руйнувань зазнали прилеглі до закладу освіти приватні будинки.

Начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях уточнив, що удару росіяни завдали 14 жовтня приблизно о 23:10.

Нагадаємо, це не перша атака закладів освіти у Слов’янську за жовтень 2025 року. У ніч на 7 жовтня, зокрема, росіяни уразили у місті школу №19 та Слов’янський енергобудівний фаховий коледж.